Organizácia Región Banská Štiavnica rozšírila ponuku pre oddych
Jedným z nich bola obnova náučného chodníka Andreja Kmeťa vo Vyhniach, ktorý patrí medzi obľúbené vychádzkové miesta v obci.
Autor TASR
Banská Štiavnica 26. decembra (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica zrealizovala v tomto roku v spolupráci s obcami regiónu viacero menších infraštruktúrnych projektov. Ich spoločným cieľom bolo zlepšiť komfort pre návštevníkov a rozšíriť možnosti trávenia voľného času aj mimo mesta Banská Štiavnica. TASR o tom informovala marketingová koordinátorka organizácie Lívia Olahová.
Jedným z nich bola obnova náučného chodníka Andreja Kmeťa vo Vyhniach, ktorý patrí medzi obľúbené vychádzkové miesta v obci. V rámci projektu podľa Olahovej zrealizovali obnovu prvkov značenia. Osadili nové smerovníky so smerovkami, ktoré zlepšujú orientáciu a spríjemňujú pohyb po trase.
„Z obce Počúvadlo sa dnes môžu návštevníci vydať po novo vyznačenej pešej trase k Počúvadlianskemu mlynu - tichému miestu s hlbokým príbehom. Trasa vedie k lokalite, ktorá je súčasťou náučného chodníka Po stopách predkov a pripomína tragické udalosti druhej svetovej vojny,“ priblížila Olahová s tým, že návštevníci sa dostanú k pamätnému miestu s pomníkom obetí, ruinám bývalého mlyna a prístrešku s informačnými panelmi.
Nové miesto na zastavenie a oddych vzniklo vďaka organizácii v obci Baďan. Pri evanjelickom kostole pribudol fotopoint s dizajnovou lavičkou, ktorý podľa Olahovej prirodzene dopĺňa jedno z najkrajších vyhliadkových miest v obci.
V obci Vysoká sa návštevníci môžu zastaviť pri obnovenom historickom srdci obce - replike pôvodnej obecnej studne v centre. Tá zároveň leží priamo na červenej pešej trase Rudná magistrála. V Kozelníku zase pribudol nový cykloprístrešok na populárnej cyklotrase Štiavnická Anča. Na jar tu podľa Olahovej pribudnú ešte doplnkové lavičky, informačné panely a stojany na bicykle.
Olahová doplnila, že tieto aktivity realizovali s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR a so spoluúčasťou jednotlivých obcí. „Tieto projekty dokazujú, že aj menšie infraštruktúrne projekty majú veľký význam. Pomáhajú rozptýliť návštevníkov do celého regiónu, podporujú aktívny oddych a zároveň prinášajú úžitok miestnym obyvateľom,“ dodal Dušan Káčer, výkonný riaditeľ OOCR Región Banská Štiavnica.
