< sekcia Regióny
Organizácia získala dotáciu na rozvoj slow turizmu v Ponitrí
Významná časť investícií bude smerovať do rozvoja cykloturistiky a cykloinfraštruktúry, ktorá patrí medzi najrýchlejšie rastúce segmenty cestovného ruchu.
Autor TASR
Nitra 3. júna (TASR) - Do rozvoja cestovného ruchu v nitrianskom regióne smeruje viac ako 156.000 eur. Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR) získala dotáciu vo výške 104.050 eur z Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Určená je na realizáciu projektu Rozvoj a podpora udržateľného slow turizmu v Ponitrí. Ďalších 52.025 eur získa NOCR ako spolupracujúca organizácia cestovného ruchu v projekte realizovanom spoločne s Krajskou organizáciou cestovného ruchu (KOCR) Nitriansky kraj. Informovala o tom riaditeľka NOCR Marta Hároniková.
Významná časť investícií bude smerovať do rozvoja cykloturistiky a cykloinfraštruktúry, ktorá patrí medzi najrýchlejšie rastúce segmenty cestovného ruchu. „V spolupráci s KOCR Nitriansky kraj sa budú realizovať aktivity zamerané na zlepšenie dostupnosti cyklotrás, orientácie návštevníkov a zatraktívnenie cyklistických produktov v destinácii, ale aj vytvorenie novej šifrovacej hry pre deti na cyklotrase Nitra - Ivánka pri Nitre,“ potvrdila Hároniková.
NOCR zároveň pripravuje viacero nových aktivít, ktoré majú podporiť návštevnosť regiónu a predĺžiť pobyt turistov. Medzi nimi je prevádzka obľúbeného Cyklobusu, Vínobusu a turistického vláčika, ktorý premáva v Nitre, organizácia komentovaných prehliadok na lokalitách ako Bojná, Nitrianska Blatnica, Zoborský kláštor či hrad Gýmeš, podpora podujatia Nitra, milá Nitra. Súčasťou projektu bude aj podpora marketingu a príprava nových strategických dokumentov a štúdie zameranej na digitalizáciu kultúrneho dedičstva Nitry.
NOCR zároveň pokračuje v realizácii aktivít podporených v roku 2025. Už v najbližších mesiacoch pribudne pod Zoborom moderný cyklosčítač a cyklonabíjacia stanica, ktoré prispejú k rozvoju cykloturistiky a zlepšeniu služieb pre návštevníkov využívajúcich bicykel. Súčasťou dobiehajúcich projektov je aj vytvorenie digitálnej expozície histórie mesta Nitra v budove bývalého Mestského domu na pešej zóne. Moderná interaktívna expozícia by mala priblížiť návštevníkom najvýznamnejšie míľniky dejín jedného z najstarších slovenských miest.
Významná časť investícií bude smerovať do rozvoja cykloturistiky a cykloinfraštruktúry, ktorá patrí medzi najrýchlejšie rastúce segmenty cestovného ruchu. „V spolupráci s KOCR Nitriansky kraj sa budú realizovať aktivity zamerané na zlepšenie dostupnosti cyklotrás, orientácie návštevníkov a zatraktívnenie cyklistických produktov v destinácii, ale aj vytvorenie novej šifrovacej hry pre deti na cyklotrase Nitra - Ivánka pri Nitre,“ potvrdila Hároniková.
NOCR zároveň pripravuje viacero nových aktivít, ktoré majú podporiť návštevnosť regiónu a predĺžiť pobyt turistov. Medzi nimi je prevádzka obľúbeného Cyklobusu, Vínobusu a turistického vláčika, ktorý premáva v Nitre, organizácia komentovaných prehliadok na lokalitách ako Bojná, Nitrianska Blatnica, Zoborský kláštor či hrad Gýmeš, podpora podujatia Nitra, milá Nitra. Súčasťou projektu bude aj podpora marketingu a príprava nových strategických dokumentov a štúdie zameranej na digitalizáciu kultúrneho dedičstva Nitry.
NOCR zároveň pokračuje v realizácii aktivít podporených v roku 2025. Už v najbližších mesiacoch pribudne pod Zoborom moderný cyklosčítač a cyklonabíjacia stanica, ktoré prispejú k rozvoju cykloturistiky a zlepšeniu služieb pre návštevníkov využívajúcich bicykel. Súčasťou dobiehajúcich projektov je aj vytvorenie digitálnej expozície histórie mesta Nitra v budove bývalého Mestského domu na pešej zóne. Moderná interaktívna expozícia by mala priblížiť návštevníkom najvýznamnejšie míľniky dejín jedného z najstarších slovenských miest.