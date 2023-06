Organizácie podpísali memorandum o spolupráci na Muránskej planine

Zbojská 30. júna (TASR) - V sedle Zbojská sa vo štvrtok (29. 6.) konalo slávnostné podpísanie memoranda o spolupráci pri rozvoji cestovného ruchu na Muránskej planine. Signatármi memoranda boli organizácie, ktoré budú môcť na realizáciu svojich zámerov v oblasti turizmu čerpať financie z plánu obnovy. TASR o tom informovala Gabriela Benčuríková zo Správy Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej.



Memorandum o spolupráci na rozvoji Muránskej planiny podpísali zástupcovia Správy NP Muránska planina, Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie a Gemer a krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus. Za miesto podpisu memoranda zvolili symbolicky sedlo Zbojská nachádzajúce sa na hranici regiónov Horehronie a Gemer-Malohont, ktoré zároveň zdieľajú územie Muránskej planiny.



Podpis memoranda má byť podľa signatárov formálnym spečatením spolupráce pri realizácii spoločnej vízie rozvoja národného parku. Štyri projekty, s ktorými sa organizácie uchádzali o financie z plánu obnovy, boli už v čase podávania žiadostí koordinované tak, aby sa aktivity vzájomne dopĺňali. "Vzhľadom na to, že región Gemer a východná časť regiónu Horehronie patria medzi najmenej rozvinuté regióny kraja, ako aj Slovenska, vidíme v realizácii projektov šancu na rozvoj týchto regiónov," skonštatovala riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK Janka Pálková.



Podľa Správy Národného parku Muránska planina je cieľom rozvoja národného parku budovať infraštruktúru v turistických centrách a prírodu ponechať nedotknutú v čo najväčšom rozsahu. Projekty majú za cieľ prilákať do regiónu vyšší počet návštevníkov, trend nárastu turistov sa potvrdzuje i v posledných rokoch. "Chceme tvoriť také produkty, aby lákali ľudí, ktorí milujú prírodu. Odhadujeme, že minulý rok a rok predtým navštívilo Muránsku planinu okolo 250.000 návštevníkov. Najviac navštevované lokality sú Zbojská a sysľovisko pri Muráni," skonštatoval riaditeľ národného parku Ján Šmídt.



Spolupráca signatárov memoranda pri rozvoji Muránskej planiny sa týka štyroch projektov podporených z plánu obnovy v celkovej hodnote takmer 4,9 milióna eur. Správa národného parku bude financie čerpať na vytvorenie parkovacích kapacít či rozvoj bežeckého lyžovania, OOCR Gemer na tvorbu, prezentáciu a komunikáciu značky národného parku na trhu cestovného ruchu. Rozvojová agentúra BBSK bola úspešná s dvoma projektami, týkajú sa revitalizácie historického Coburgovského parku v Pohorelskej Maši a udržateľného rozvoja cykloturistiky na území Muránskej planiny.