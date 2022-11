Organizácie sa obrátili na prokuratúru v prípade MVE v Želiezovciach

Levice/Želiezovce 3. novembra (TASR) – Združenie Slatinka, WWF Slovensko a Via Iuris sa obrátili na prokuratúru v súvislosti s nečinnosťou Okresného úradu (OÚ) v Leviciach. Ten už päť rokov prešetruje škody na životnom prostredí, ktoré má spôsobovať malá vodná elektráreň (MVE) na Hrone v Želiezovciach.



Ešte v roku 2017 tu došlo k hromadnému úhynu rýb. Následne bol daný podnet na preskúmanie a odstránenie environmentálnych škôd. Levický OÚ si vyžiadal viacero stanovísk. "Tie potvrdili, že stavba a prevádzka MVE spôsobili škody na životnom prostredí. Štátna ochrana prírody SR skonštatovala likvidáciu biotopov európskeho významu, konkrétne lužných lesov na ploche takmer 300.000 štvorcových metrov a riečnych biotopov vhodných pre migrujúce druhy rýb, medzi nimi najmä mreny severnej či pĺža zlatistého," uviedla Martina Paulíková z WWF Slovakia.



V stanovisku Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Ponitrie sa zasa uvádza, že pod MVE došlo k výraznému poklesu hladiny podzemnej vody. "To spôsobilo odumretie väčšiny drevín viazaných na vyššiu hladinu podzemnej vody. Staršie jedince jelší, topoľov, jaseňov a vŕb už odumreli," konštatuje CHKO.



Zástupcovia zdužení a Via Iuris upozorňujú, že aj napriek existujúcim odborným stanoviskám, ktoré podľa nich potvrdili škodlivosť elektrárne, okresný úrad prípad už päť rokov prešetruje bez toho, aby začal konanie. "Vo štvrtok sme poslali na okresnú prokuratúru podnet na vydanie upozornenia prokurátora na účel odstránenia porušovania zákonov. Urobili sme tak preto, že extrémne dlhá nečinnosť levického okresného úradu blokuje nielen odstránenie negatívnych dosahov elektrárne na životné prostredie, ale aj odstránenie porušení zákonov," konštatuje sa v spoločnom stanovisku organizácií.



Tie zároveň upozornili, že štátne orgány majú povinnosť vo veci konať a rozhodnúť v primeranom čase. "V tomto prípade je to dôležité o to viac, že ide o poškodenie životného prostredia, ktoré navyše stále trvá. Päťročná nečinnosť okresného úradu hovorí o tom, že úplne rezignoval na svoje zákonné povinnosti, čím nielenže neposkytuje ochranu životnému prostrediu a jeho zložkám, ale aj porušuje zákon a ústavu," povedala advokátka spolupracujúca s Via Iuris Eva Kováčechová.