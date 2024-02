Organizácie v Dolnom Kubíne dostanú od mesta historicky najviac peňazí

Dolný Kubín 17. februára (TASR) - Organizácie v Dolnom Kubíne dostanú v tomto roku od mesta historicky najvyššiu dotačnú sumu 205.000 eur. Radnica ich prerozdelí na činnosť 35 organizácií a 38 projektov. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie dolnokubínskeho primátora.



Doplnil, že z celkovej sumy určenej na dotácie išlo na činnosť v oblastiach športu či kultúry viac ako 145.000 eur. Na projekty Šanca pre všetkých čiastka putuje takmer 40.000 eur. Počas roka môže udeliť dotácie aj primátor mesta zo svojej rezervy, má na to viac ako 20.000 eur.



Do konca minulého roka mali možnosť požiadať organizácie o finančnú podporu prostredníctvom elektronickej žiadosti. Urobilo tak 79 žiadateľov. Zo 145.000-eurovej položky išlo na športovú činnosť klubov vyše 122.000 eur. "Mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že najväčšou sumou 30.000 eur podporí Mestský hokejový klub. Mestský futbalový klub dostane takmer 28.000 eur a Plaveckému klubu pôjde 8650 eur. Suma na činnosť športových klubov oproti minulému roku vzrástla," poznamenal Michal Švento z dolnokubínskej radnice.



Na činnosť združení a organizácií v oblasti kultúry či školstva smerovalo zhruba 22.000 eur. "Mládežníckemu klubu Garáž schválili 6550 eur a 53. zboru Gentiana Dolný Kubín 2500 eur. V sociálnej oblasti pôjde najvyššia suma 1800 eur občianskemu združeniu Edukos," vymenoval Švento.



Odborné komisie a poslanci rozdelili dotácie aj na projekty Šanca pre všetkých. V oblasti kultúry najviac podporilo zastupiteľstvo tradičné podujatia, napríklad Kubínsku hudobnú jeseň, a to sumou 2500 eur. Po niekoľkých rokoch chce svoju činnosť obnoviť aj festival horských filmov Vidmo, kde ide čiastka 2000 eur. Rovnakú sumu získal aj Festival Ivana Ballu.



Primátorovi každoročne v rozpočte vyčlenia finančné prostriedky vo výške desiatich percent z celkovej výšky dotácií. Počas roka tak môže ešte udeliť financie zo svojej rezervy. Žiadosti treba adresovať priamo jemu. "Posledné roky sú pre samosprávy finančne veľmi náročné, snažíme sa na všetkých úrovniach nášho mesta dobre hospodáriť. Aj vďaka tomu si môžeme aj v tomto roku dovoliť významnou sumou podporiť fungovanie občianskych združení, organizácií či športových klubov," uzavrel primátor Ján Prílepok.