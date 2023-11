Organizácie v Dolnom Kubíne môžu žiadať o dotáciu elektronicky

Dolný Kubín 23. novembra (TASR) - Športové a kultúrne organizácie v Dolnom Kubíne môžu prvýkrát požiadať o dotáciu na nasledujúci kalendárny rok elektronicky. Výzvu vyhlásila radnica v týchto dňoch, uzávierka je do 31. decembra. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora mesta Dolný Kubín.



Záujemcovia o dotáciu sa najskôr zaregistrujú na stránke dotacie.dolnykubin.sk a následne vypíšu žiadosť, podobne, ako to bolo v papierovej forme. "Výhodou je, že systém je spárovaný s príslušnými registrami, čo uľahčí jej vypĺňanie, keďže všetky dôležité údaje žiadateľ tam už bude mať," vysvetlil Michal Švento z dolnokubínskej radnice s tým, že pri prípadných ďalších žiadostiach nemusí človek nanovo vypisovať všetky údaje, keďže tam už budú. Podľa jeho slov sú výzvy a všetky potrebné informácie na stránke mesta.



Dolnokubínski poslanci schválili, že budúci rok bude mesto rozdeľovať približne 200.000 eur. "Aj keď roky, ktoré momentálne samospráva prežíva, sú ekonomický veľmi náročné a mnohé mesta a obce upúšťajú od dotácií, v Dolnom Kubíne sa vždy snažíme nájsť nejakú alokáciu, ktorú by sme vedeli určiť práve na podporu týchto inštitúcií," povedal primátor Ján Prílepok.



Podľa šéfa dolnokubínskej radnice však všetko závisí od ekonomického vývoja. Vlani museli znižovať dotácie o 50 percent, no počas roka sa vďaka dobrému hospodáreniu a vývoju cien energií samospráve podarilo ich ešte zvýšiť. "Tento rok by sme veľmi radi poskytli dotácie v plnej sume. V tejto chvíli však stále nemáme štátny rozpočet pre budúci rok. Tým pádom sa nám veľmi ťažko tvorí aj mestský rozpočet, keďže je tam mnoho premenných. Od nich bude závisieť aj výška príspevku, ktorý budeme môcť poskytnúť," naznačil.