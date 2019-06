Festival Big Air má byť podľa organizátorov ekologickejší

Počas festivalu nenájdu návštevníci jednorazové poháre alebo plastové fľaše. Všetky nápoje sa budú podávať v zálohovaných pohároch.

Kremnica 4. júna (TASR) - Organizátori kremnického letného podujatia Big Air v meste sa rozhodli, že zorganizujú akciu tak, aby sa počas nej vyprodukovalo minimálne množstvo odpadov. „Rozhodli sme sa, že radikálne znížime tvorbu plastových odpadov. Big Air v meste začína cestu k ekologickejšiemu festivalu,“ uviedol za organizačný tím Ondrej Horváth.



Návštevníci tak na festivale nenájdu jednorazové poháre alebo nápoje v plastových fľašiach. Všetky nápoje sa budú podávať v zálohovaných pohároch. Organizátori sa tiež rozhodli naplno využiť kremnickú vodu.



„Keďže kremnickej vode z kohútika nič nechýba, všetci návštevníci ju budú mať k dispozícii zadarmo. Rozhodli sme sa, že balenú vodu predávať nebudeme. Sýtenú vodu budeme čapovať z vratných sudov a bude k dispozícii v stánkoch s nápojmi. Všetkých predajcov jedla zároveň žiadame, aby nepoužívali jednorazový plastový riad,“ podotkol Horváth.



Na ekologické správanie vyzývajú organizátori akcie aj tých, ktorí na ňu pricestujú z iných regiónov. Kremnica má podľa nich výhodnú polohu, pretože sa nachádza v strede Slovenska. Ekologickú stopu môžu návštevníci podľa nich znížiť napríklad aj tak, že využijú spolujazdu.



„Ak sa návštevníci chystajú do Kremnice poloprázdnym autom, môžu zobrať so sebou ďalších ľudí, ktorí sa na festival chystajú. Na spolujazdu sme vytvorili špeciálnu skupinu na sociálnej sieti, kde môžu ľudia ponúkať odvoz do a z Kremnice,“ dodal Horváth s tým, že parkovanie bude zabezpečené v bližšom aj širšom okolí areálu kúpaliska Katarína zdarma.



Big Air v meste je športovo-zábavná šou, ktorá spája profesionálne športové preteky s hudobným festivalom. Podujatie organizuje občianske združenie FRST Crew. Združenie spája mladých ľudí, prevažne Kremničanov, ktorí sa dobrovoľnícky spolupodieľajú na príprave zimnej a letnej akcie podujatia. Big Air v meste prvýkrát zorganizovali na námestí v roku 2006. V roku 2017 zorganizovali prvý raz aj jeho letnú verziu.