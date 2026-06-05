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Organizátori Divadelnej Nitry vyzvali verejnosť na podporu festivalu
Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa po dlhom čase opäť ocitol v priamom ohrození svojej existencie.
Autor TASR
Nitra 5. júna (TASR) - Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa po dlhom čase opäť ocitol v priamom ohrození svojej existencie. Vo svojom vyhlásení to v piatok uviedla Asociácia Divadelná Nitra.
Ako sa v ňom konštatuje, za 34 rokov trvania, s výnimkou obdobia mečiarizmu, sa nestalo, že by štát festivalu úplne odoprel finančnú podporu. „Stalo sa tak až teraz, rozhodnutím Rady Fondu na podporu umenia. Medzinárodný festival Divadelná Nitra je pritom jedným z najvýznamnejších kultúrnych podujatí na Slovensku. Povestný svojou objaviteľskou misiou, inovatívnym charakterom, aktuálnymi spoločenskými témami a kvalitou programu,“ pripomenuli členovia asociácie.
Jubilejný 35. ročník festivalu sa mal konať od 25. do 30. septembra 2026. Vedenie, štáb, kurátori a spolupracovníci avizovali, že robia maximum pre to, aby udržali proces jeho prípravy. „Na to, aby sa festival naozaj uskutočnil, je však potrebná pomoc všetkých priaznivo naklonených. Vyzývame osobnosti kultúrneho a spoločenského života, aby pozdvihli svoj hlas na obranu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Zároveň vyjadrujeme účasť a solidaritu rovnako postihnutým a ohrozeným kultúrnym podujatiam,“ píše sa vo vyhlásení.
Organizátori sa zároveň obrátili na mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj ako hlavných spoluorganizátorov, aby svojím mimoriadnym vkladom podporili 35. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, a tým ho zachránili pre budúcnosť. „Oslovujeme všetkých ľudí, ktorí chápu význam kultúry pre život jednotlivca a spoločnosti a ktorým nie je ľahostajný aktuálny stav kultúry na Slovensku, aby prispeli aspoň malou sumou k zachovaniu toho, čo patrí do kultúrnej výbavy každej vyspelej krajiny - Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Veríme, že v septembri tohto roku sa uvidíme v Nitre,“ doplnila asociácia.
Ako pripomenula, festival si krátko po svojom vzniku v roku 1992 získal uznanie renomovaných divadelných inštitúcií. Bol navštevovaný slávnymi osobnosťami európskeho scénického umenia a stal sa overenou značkou na medzinárodnej scéne. „Počas 34 ročníkov uviedol Medzinárodný festival Divadelná Nitra 634 predstavení slovenských a zahraničných divadiel z 31 európskych a štyroch neeurópskych krajín. Odohralo sa 1965 sprievodných podujatí. Festival navštívilo takmer 400.000 návštevníkov zo Slovenska i zo zahraničia. Festival zaujal pevné miesto na divadelnej mape Európy. Kultúrny, diplomatický aj ekonomický význam Divadelnej Nitry pre mesto, región i pre Slovensko je nespochybniteľný,“ dodala asociácia.
Ako sa v ňom konštatuje, za 34 rokov trvania, s výnimkou obdobia mečiarizmu, sa nestalo, že by štát festivalu úplne odoprel finančnú podporu. „Stalo sa tak až teraz, rozhodnutím Rady Fondu na podporu umenia. Medzinárodný festival Divadelná Nitra je pritom jedným z najvýznamnejších kultúrnych podujatí na Slovensku. Povestný svojou objaviteľskou misiou, inovatívnym charakterom, aktuálnymi spoločenskými témami a kvalitou programu,“ pripomenuli členovia asociácie.
Jubilejný 35. ročník festivalu sa mal konať od 25. do 30. septembra 2026. Vedenie, štáb, kurátori a spolupracovníci avizovali, že robia maximum pre to, aby udržali proces jeho prípravy. „Na to, aby sa festival naozaj uskutočnil, je však potrebná pomoc všetkých priaznivo naklonených. Vyzývame osobnosti kultúrneho a spoločenského života, aby pozdvihli svoj hlas na obranu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Zároveň vyjadrujeme účasť a solidaritu rovnako postihnutým a ohrozeným kultúrnym podujatiam,“ píše sa vo vyhlásení.
Organizátori sa zároveň obrátili na mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj ako hlavných spoluorganizátorov, aby svojím mimoriadnym vkladom podporili 35. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, a tým ho zachránili pre budúcnosť. „Oslovujeme všetkých ľudí, ktorí chápu význam kultúry pre život jednotlivca a spoločnosti a ktorým nie je ľahostajný aktuálny stav kultúry na Slovensku, aby prispeli aspoň malou sumou k zachovaniu toho, čo patrí do kultúrnej výbavy každej vyspelej krajiny - Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Veríme, že v septembri tohto roku sa uvidíme v Nitre,“ doplnila asociácia.
Ako pripomenula, festival si krátko po svojom vzniku v roku 1992 získal uznanie renomovaných divadelných inštitúcií. Bol navštevovaný slávnymi osobnosťami európskeho scénického umenia a stal sa overenou značkou na medzinárodnej scéne. „Počas 34 ročníkov uviedol Medzinárodný festival Divadelná Nitra 634 predstavení slovenských a zahraničných divadiel z 31 európskych a štyroch neeurópskych krajín. Odohralo sa 1965 sprievodných podujatí. Festival navštívilo takmer 400.000 návštevníkov zo Slovenska i zo zahraničia. Festival zaujal pevné miesto na divadelnej mape Európy. Kultúrny, diplomatický aj ekonomický význam Divadelnej Nitry pre mesto, región i pre Slovensko je nespochybniteľný,“ dodala asociácia.