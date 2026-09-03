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Organizátori predvolebnej diskusie v Trnave odmietli Barošove tvrdenia
Baroš svoju neúčasť na diskusii odôvodnil najmä tým, že medzi organizátormi diskusie sú subjekty, ktoré majú väzby na mesto.
Autor TASR
Trnava 3. septembra (TASR) - Organizátori predvolebnej diskusie kandidátov na primátora Trnavy odmietajú štvrtkové tvrdenia kandidáta Branislava Baroša, ktorý sa na podujatí odmietol zúčastniť pre pochybnosti o jeho nestrannosti. Občianske združenie (OZ) Demokracia „po našom“ (DPN) sa bráni, tvrdenia o prepojení organizátorov na samosprávu odmieta. TASR to uviedol predseda výkonného výboru DPN Daniel Dvorský.
Baroš svoju neúčasť na diskusii odôvodnil najmä tým, že medzi organizátormi diskusie sú subjekty, ktoré majú väzby na mesto. Podľa neho to môže vyvolávať pochybnosti o tom, či bude diskusia skutočne nezávislá. Zriaďovateľom subjektov, ktoré sú spoluorganizátormi, má byť samospráva. „To znamená, sú závislé od chodu mesta a prichádzajú dennodenne do úzkeho styku,“ zhrnul.
Dvorský uviedol, že spoluorganizátorom je mestská príspevková organizácia GenT, podľa neho však diskusiu neorganizuje ani nefinancuje mesto Trnava. Náklady na jej uskutočnenie majú byť pokryté z verejnej crowdfundingovej kampane projektu Bez filtra prostredníctvom platformy StartLab.
Zároveň tvrdí, že spolupráca s organizáciou, ktorá má väzby na mesto neznamená, že mesto môže ovplyvňovať obsah alebo priebeh diskusie. „DPN ako hlavný organizátor zodpovedá za celkovú koncepciu, pravidlá a realizáciu diskusie,“ skonštatoval.
Baroš spochybnil aj nezávislosť moderátorov. DPN uvádza, že pri ich výbere hľadalo ľudí schopných viesť vecnú a vyváženú diskusiu, ktorí nie sú kandidátmi ani súčasťou kampane niektorého z kandidátov. Obaja moderátori podľa organizátorov nepochádzajú z Trnavy ani v meste neštudujú.
Ďalej poukázal tiež na počet kandidátov pozvaných do diskusie. Na podujatie boli podľa neho pozvaní štyria zo šiestich kandidátov na primátora Trnavy. Organizátori tvrdia, že všetci pozvaní kandidáti dostali rovnaký čas na odpovede a reakcie, ako aj rovnaký priestor na predstavenie svojich názorov a riešení pre mesto.
DPN uvádza, že projekt Bez filtra vznikol s cieľom vytvoriť priestor na otvorenú a férovú diskusiu kandidátov pred komunálnymi voľbami. Občianske združenie sa označuje za nadstranícke a deklaruje, že nemá záujem podporovať žiadneho z kandidátov. Za najlepší spôsob posúdenia nestrannosti diskusie považuje jej samotný verejný priebeh a transparentné pravidlá, ktoré majú platiť rovnako pre všetkých pozvaných kandidátov.
O post primátora Trnavy prejavilo záujem šesť uchádzačov. Zámer kandidovať okrem Baroša ohlásili Andrea Čajková, Ľubica Horváthová, Eva Nemčovská, Jozef Obselka a Martin Pullmann. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Baroš svoju neúčasť na diskusii odôvodnil najmä tým, že medzi organizátormi diskusie sú subjekty, ktoré majú väzby na mesto. Podľa neho to môže vyvolávať pochybnosti o tom, či bude diskusia skutočne nezávislá. Zriaďovateľom subjektov, ktoré sú spoluorganizátormi, má byť samospráva. „To znamená, sú závislé od chodu mesta a prichádzajú dennodenne do úzkeho styku,“ zhrnul.
Dvorský uviedol, že spoluorganizátorom je mestská príspevková organizácia GenT, podľa neho však diskusiu neorganizuje ani nefinancuje mesto Trnava. Náklady na jej uskutočnenie majú byť pokryté z verejnej crowdfundingovej kampane projektu Bez filtra prostredníctvom platformy StartLab.
Zároveň tvrdí, že spolupráca s organizáciou, ktorá má väzby na mesto neznamená, že mesto môže ovplyvňovať obsah alebo priebeh diskusie. „DPN ako hlavný organizátor zodpovedá za celkovú koncepciu, pravidlá a realizáciu diskusie,“ skonštatoval.
Baroš spochybnil aj nezávislosť moderátorov. DPN uvádza, že pri ich výbere hľadalo ľudí schopných viesť vecnú a vyváženú diskusiu, ktorí nie sú kandidátmi ani súčasťou kampane niektorého z kandidátov. Obaja moderátori podľa organizátorov nepochádzajú z Trnavy ani v meste neštudujú.
Ďalej poukázal tiež na počet kandidátov pozvaných do diskusie. Na podujatie boli podľa neho pozvaní štyria zo šiestich kandidátov na primátora Trnavy. Organizátori tvrdia, že všetci pozvaní kandidáti dostali rovnaký čas na odpovede a reakcie, ako aj rovnaký priestor na predstavenie svojich názorov a riešení pre mesto.
DPN uvádza, že projekt Bez filtra vznikol s cieľom vytvoriť priestor na otvorenú a férovú diskusiu kandidátov pred komunálnymi voľbami. Občianske združenie sa označuje za nadstranícke a deklaruje, že nemá záujem podporovať žiadneho z kandidátov. Za najlepší spôsob posúdenia nestrannosti diskusie považuje jej samotný verejný priebeh a transparentné pravidlá, ktoré majú platiť rovnako pre všetkých pozvaných kandidátov.
O post primátora Trnavy prejavilo záujem šesť uchádzačov. Zámer kandidovať okrem Baroša ohlásili Andrea Čajková, Ľubica Horváthová, Eva Nemčovská, Jozef Obselka a Martin Pullmann. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.