Organizátori protestu chcú obmedziť kamiónovú dopravu pri Milhosti

Košice 17. februára (TASR) - Organizátori protestu sa vo štvrtok podvečer rozhodli obmedziť kamiónovú dopravu pri vstupe na územie Slovenska, a to na zjazde z diaľnice R4 smerom z hraničného priechodu Milhosť na košickú mestskú časť Šebastovce. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že obmedzenie by sa nemalo týkať osobnej dopravy, autobusov, vozidiel prepravujúcich zvieratá či tovar podliehajúci skaze.



"V prípade potreby budú policajti odkláňať osobnú dopravu smerujúcu z Maďarska na Slovensko z diaľnice R4 dole na kruhový objazd a na starú cestu I/17, kde budú pokračovať ďalej bez obmedzenia," uviedla.



Podľa nej má košická polícia v teréne dostatočné množstvo policajtov, ktorí dohliadajú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, situáciu monitorujú. "V prípade zmeny vo vývoji situácie v súvislosti so štrajkom autodopravcov, ku ktorým sa pridali aj farmári, budú okamžite reagovať," dodala Ivanová.



Polícia apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali pokyny policajtov a pomohli zabrániť tvorbe kolón a zbytočnému zdržaniu.