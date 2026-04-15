< sekcia Regióny
Organizátori spustili kampaň na dofinancovanie Dotykov a spojení
Prioritou organizátorov ostáva výberový program, na príprave ktorého pracuje dramaturgia festivalu po celý rok a bezplatný program pre verejnosť na námestí.
Autor TASR
Martin 15. apríla (TASR) - Organizátori martinského divadelného festivalu Dotyky a spojenia spustili kampaň na dofinancovanie nákladov tohtoročného 21. ročníka, ktorý sa uskutoční od 22. do 27. júna. Ako v stredu informovala programová riaditeľka Monika Michnová, festival prišiel o viac ako polovicu rozpočtu po tom, čo Rada Fondu na podporu umenia (FPU) stopla schválené trojročné granty pre viacero podujatí na Slovensku.
Jednou z pripravovaných podporných akcií bude Koncert pre Dotyky, ktorý sa uskutoční 25. apríla o 18.30 h v Štúdiu Slovenského komorného divadla (SKD) v Martine. Účinkovať na ňom budú herečky a herci martinského divadla a ich hostia Braňo Jobus, Milo Kráľ, Daniel Žulčák, Veronika Husovská a Martin Husovský.
Prioritou organizátorov ostáva výberový program, na príprave ktorého pracuje dramaturgia festivalu po celý rok a bezplatný program pre verejnosť na námestí. „Všetko ostatné je ohrozené. Hrozí, že budeme musieť zrušiť workshopy na školách, vzdelávací a pracovný program či odborné diskusie. Jednotlivé časti programu sa pritom dopĺňajú a tvoria jeden zmysluplný celok,“ uviedla Michnová.
Náhly výpadok značnej časti rozpočtu podľa jej slov ohrozuje jedno zo základných poslaní festivalu, ktorým je podávať správu o stave divadla na Slovensku. „Na festivale tento rok zrejme nebudeme môcť akreditovať divadelných teoretikov a kritikov či našich kolegov z jednotlivých divadiel,“ vysvetlila Michnová.
Riaditeľ SKD Tibor Kubička priblížil, že viacero partnerov navýšilo pôvodne pridelené granty pre festival. „Na vzniknutú situáciu okamžite ústretovo zareagovalo mesto Martin a na zastupiteľstve schválilo mimoriadnu podporu pre festival. Náš zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj nám garantuje stanovené spolufinancovanie, aj keď nebudeme mať podpísaný dodatok k zmluve s FPU. Napriek tomu výpadok dotácie z FPU tieto prostriedky nepokryjú,“ uviedol Kubička.
Doplnil, že SKD Martin ako hlavný organizátor podniká v súčinnosti s ďalšími dotknutými subjektmi právne kroky. Začiatkom apríla bol podaný spoločný podnet na Generálnu prokuratúru SR, aby preskúmala zákonnosť rozhodnutia Rady FPU a zároveň bol podaný podnet na dozornú komisiu FPU.
