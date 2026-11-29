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Organizované včelárstvo v Prievidzi a okolí funguje už 100 rokov
Včelárstvo v regióne je späté s Novackým. Podľa Vingárika ide o jednu z troch najvýznamnejších osobností v histórii včelárstva na Slovensku, otca moderného, racionálneho a organizovaného včelárstva.
Autor TASR
Prievidza 29. novembra (TASR) - Organizované včelárstvo v Prievidzi a jej okolí funguje už 100 rokov. Spája sa s advokátom Kolomanom Novackým, ktorý je otcom moderného včelárstva na Slovensku. Históriu včelárstva v regióne a ďalšie zaujímavosti mapuje aktuálna výstava Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi V jednom úli. Návštevníci si ju tam môžu pozrieť až do 11. júna 2027.
„Včelársky spolok pre Prievidzu a okolie založili pred 100 rokmi, išlo pritom o druhý spolok včelárov v okrese Prievidza. Prvý vznikol o dva roky skôr v Handlovej. Následne však čoskoro zanikol, spolky sa zlúčili, keďže Prievidza bola bližšia včelárom aj zo západných častí regiónu,“ načrtol kurátor zbierok historických dokumentov a histórie súčasnosti Ján Vingárik.
Včelárstvo v regióne je späté s Novackým. Podľa Vingárika ide o jednu z troch najvýznamnejších osobností v histórii včelárstva na Slovensku, otca moderného, racionálneho a organizovaného včelárstva. „Organizátorom už v čase Uhorska bol Štefan Závodník a v začiatkoch Československej republiky Ján Gašperík. Po ňom funkciu predsedu ústredia slovenských včelárskych spolkov prevzal práve Novacký, ktorý bol otcom modernizácie. Zanechali sa vtedy staré spôsoby včelárenia, prešlo sa na úle, ktoré používame dnes. Takisto aj ostatné včelárske pomôcky sa modernizovali do dnešnej podoby,“ priblížil.
V regióne hornej Nitry bolo včelárstvo v minulosti pomerne rozšírené, jeho kvalita však bola slabá. „Na to malo vplyv i nedostatočné spolčovanie sa, včelári si nemali ako vymieňať skúsenosti, slovenskej literatúry bolo málo. Málokto aj vedel čítať,“ spomenul kurátor. Kým v Rakúsko-Uhorsku bolo podľa neho včelárstvo najmä na dedinách, neskôr sa presunulo do blízkosti miest, kde žila inteligencia. „V Prievidzi pôsobili známy národovec Andrej Truchlý-Sytniansky či Juraj Adámik, ktorý bol zároveň prvým pernikárom v meste,“ ozrejmil.
Po Viedenskej arbitráži prišlo Slovensko aj o včelársku paseku v Kráľovej pri Senci, vybudovala sa tak v Prievidzi. Z Bratislavy tam premiestnili zároveň aj centrálu, včelári sídlili na Dlhej ulici, kde bola aj redakcia časopisu Slovenský včelár a predajňa potrieb pre včelárov. „Druhým významným komplexom bola včelárska paseka na Púšti, vybudovali ju v roku 1940 a dobudovávali ju počas slovenského štátu,“ doplnil Vingárik. V Prievidzi tiež podľa neho sídlilo jediné výrobné centrum včelárskych pomôcok v krajine.
Negatívny zlom pre včelárstvo nastal v roku 1953, keď v Zemianskych Kostoľanoch spustili do prevádzky Elektráreň Nováky. Vingárik vysvetlil, že vtedy ešte neexistovali žiadne filtre a splodiny, ktoré išli do ovzdušia, obsahovali arzén. Na elektrárni nebol ani vysoký komín, ktorý by ich rozptyľoval ďalej. Trvalo to do polovice 70. rokov 20. storočia. „Všetko tak padalo v bezprostrednom okolí a včely hynuli na otravu arzénom,“ ozrejmil kurátor.
Po postavení vysokého komína v elektrárni sa podľa neho situácia zlepšila. „Hneď, ako to bolo možné, včelári a počet včelstiev prudko vzrástol a dnes patria prievidzské organizácie k najpočetnejším na Slovensku,“ dodal Vingárik.
„Včelársky spolok pre Prievidzu a okolie založili pred 100 rokmi, išlo pritom o druhý spolok včelárov v okrese Prievidza. Prvý vznikol o dva roky skôr v Handlovej. Následne však čoskoro zanikol, spolky sa zlúčili, keďže Prievidza bola bližšia včelárom aj zo západných častí regiónu,“ načrtol kurátor zbierok historických dokumentov a histórie súčasnosti Ján Vingárik.
Včelárstvo v regióne je späté s Novackým. Podľa Vingárika ide o jednu z troch najvýznamnejších osobností v histórii včelárstva na Slovensku, otca moderného, racionálneho a organizovaného včelárstva. „Organizátorom už v čase Uhorska bol Štefan Závodník a v začiatkoch Československej republiky Ján Gašperík. Po ňom funkciu predsedu ústredia slovenských včelárskych spolkov prevzal práve Novacký, ktorý bol otcom modernizácie. Zanechali sa vtedy staré spôsoby včelárenia, prešlo sa na úle, ktoré používame dnes. Takisto aj ostatné včelárske pomôcky sa modernizovali do dnešnej podoby,“ priblížil.
V regióne hornej Nitry bolo včelárstvo v minulosti pomerne rozšírené, jeho kvalita však bola slabá. „Na to malo vplyv i nedostatočné spolčovanie sa, včelári si nemali ako vymieňať skúsenosti, slovenskej literatúry bolo málo. Málokto aj vedel čítať,“ spomenul kurátor. Kým v Rakúsko-Uhorsku bolo podľa neho včelárstvo najmä na dedinách, neskôr sa presunulo do blízkosti miest, kde žila inteligencia. „V Prievidzi pôsobili známy národovec Andrej Truchlý-Sytniansky či Juraj Adámik, ktorý bol zároveň prvým pernikárom v meste,“ ozrejmil.
Po Viedenskej arbitráži prišlo Slovensko aj o včelársku paseku v Kráľovej pri Senci, vybudovala sa tak v Prievidzi. Z Bratislavy tam premiestnili zároveň aj centrálu, včelári sídlili na Dlhej ulici, kde bola aj redakcia časopisu Slovenský včelár a predajňa potrieb pre včelárov. „Druhým významným komplexom bola včelárska paseka na Púšti, vybudovali ju v roku 1940 a dobudovávali ju počas slovenského štátu,“ doplnil Vingárik. V Prievidzi tiež podľa neho sídlilo jediné výrobné centrum včelárskych pomôcok v krajine.
Negatívny zlom pre včelárstvo nastal v roku 1953, keď v Zemianskych Kostoľanoch spustili do prevádzky Elektráreň Nováky. Vingárik vysvetlil, že vtedy ešte neexistovali žiadne filtre a splodiny, ktoré išli do ovzdušia, obsahovali arzén. Na elektrárni nebol ani vysoký komín, ktorý by ich rozptyľoval ďalej. Trvalo to do polovice 70. rokov 20. storočia. „Všetko tak padalo v bezprostrednom okolí a včely hynuli na otravu arzénom,“ ozrejmil kurátor.
Po postavení vysokého komína v elektrárni sa podľa neho situácia zlepšila. „Hneď, ako to bolo možné, včelári a počet včelstiev prudko vzrástol a dnes patria prievidzské organizácie k najpočetnejším na Slovensku,“ dodal Vingárik.