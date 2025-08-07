< sekcia Regióny
Organizovaný mamografický skríning je kľúčom k záchrane životov
Autor TASR
Liptovský Hrádok 7. augusta (TASR) - Včasná diagnostika prostredníctvom organizovaného mamografického skríningu je kľúčom k záchrane životov pacientiek s rakovinou prsníka. Odborníci na to upozornili na štvrtkovej tlačovej konferencii v Liptovskom Hrádku. Poukázali na to, že rakovina prsníka je na Slovensku najčastejším zhubným nádorom u žien, pričom ročne si diagnózu vypočuje približne 3500 žien a takmer 900 tomuto ochoreniu podľahne.
„Cieľom skríningu je nájsť nádory do veľkosti jeden centimeter, kedy je šanca na úplné vyliečenie veľmi vysoká. Taktiež je dôležité, aby pacientky dôverovali odborníkom vo svojom regióne a nestriedali centrá. Pravidelné sledovanie na jednom pracovisku nám umožňuje lepšie porovnávať výsledky a zachytiť aj tie najmenšie zmeny, čo je pre úspešnú diagnostiku kľúčové,“ vysvetlil rádiológ skríningového pracoviska Liptovský Hrádok Milan Zemančík.
Podotkol, že napriek tomu je účasť na bezplatnom skríningu, na ktorý majú ženy od 45 do 75 rokov nárok, alarmujúco nízka - pohybuje sa len v rozmedzí 25 až 30 percent. Práve nízka účasť podľa odborníkov priamo prispieva k tomu, že mnohé ochorenia sú diagnostikované neskoro. Podľa zástupkyne pacientskej organizácie OZ Nie rakovine Jany Hižnayovej sú najväčšími bariérami strach a nedostatok informácií.
Odborníci pripomínajú, že v rámci organizovaného skríningu zdravotné poisťovne aktívne pozývajú ženy vo veku 45 až 70 rokov. Následne sa žena objedná na konkrétny termín v jednom z preverených certifikovaných pracovísk - ich zoznam je dostupný na stránke Ministerstva zdravotníctva SR. „Samotné vyšetrenie trvá len niekoľko minút a vďaka moderným prístrojom je pre väčšinu žien bezbolestné. V prípade negatívneho výsledku je žena v priebehu niekoľkých dní upovedomená. Ak sa na snímke objaví podozrivý nález, je bezodkladne kontaktovaná a pozvaná na doplňujúce vyšetrenia,“ doplnili.
