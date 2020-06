Orientáciu v Slanských vrchoch uľahčí kamenná mapa

Hermanovce nad Topľou 12. júna (TASR) – Zorientovať sa v Slanských vrchov turistom najnovšie pomôže kamenná mapa umiestnená pri ceste vedúcej do pohoria v obci Hermanovce nad Topľou v okrese Vranov nad Topľou.



Jednotlivé vrcholy pohoria a ďalšie atraktivity oblasti do tri tony vážiaceho balvana s výškou 190 centimetrov vyhĺbil a farbami vyznačil bývalý starosta obce a profesionálny hasič, 71-ročný Jozef Rozkoš. Ako pre TASR uviedol, vytvorením kamennej mapy si skrátil časť izolácie spôsobenej pandémiou nového koronavírusu.



"Tie hory som si prešiel mnohokrát, už za detských čias sme tam zametali chodníky, pásli kravy," predstavil svoju znalosť okolia, vďaka ktorej si na projekt kamennej mapy trúfol. Aby dodal mape "reálne rozmery", zistil si vzdušné vzdialenosti jednotlivých vrcholov a ďalších zaujímavostí.



"Na mape sú zaznačené kopce Slanských vrchov, pamätné miesta, ako starý kameňolom, Obria stopa, Sokolie skaly, studničky a tiež chaty, ktoré sa v oblasti nachádzajú," priblížil s tým, že jedna z nich, Valentína, je pomenovaná po Valentíne Tereškovovej.



Rozkoš hľadal vhodný balvan v okolí približne dva týždne. "Bolo treba, aby mal čelnú stenu ploskú, aby sa na ňu dalo kresliť," vysvetlil s tým, že ho nakoniec našiel v Starom potoku.



K sebe domov ho dovliekol pomocou ťažkých mechanizmov. Ďalších 14 dní mu malo trvať prenesenie mapy na kameň, hĺbenie vyznačených bodov a ich následné zafarbenie. Vyučený strojár si podľa vlastných slov dal na presnosti a precíznosti záležať. Keďže pri značení použil reflexné farby, mapa za tmy svieti.



O tom, že kamenná mapa turistom poslúži, Rozkoš nepochybuje. Tak on, ako i starosta obce Martin Ivan potvrdili, že pandémia nového koronavírusu zvýšila záujem i o Slanské vrchy.



"Počas jednej z uplynulých nedieľ som na parkovisku napočítal 40 áut," uviedol Ivan. Ako doplnil, Rozkošova iniciatíva ho potešila a radosť má i z odozvy, ktorú od verejnosti kamenná mapa získala. "Počas týždňa zverejnenia na sociálnej sieti zaznamenala 6500 interakcií," vysvetlil.



Rozkoš tiež stál v roku 1981 ešte ako predseda miestneho národného výboru za iniciatívou spojiť každoročné oslavy Slovenského národného povstania s výstupom na najvyšší vrch Slanských vrchov Šimonku. Tento rok sa v poslednú augustovú sobotu uskutoční výstup už po 40. raz.