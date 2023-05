Originály z kniežacej hrobky vystavujú v Poprade v stálej expozícii

Poprad 25. mája (TASR) - Po takmer 18 rokoch od objavu vo štvrtok v Podtatranskom múzeu v Poprade sprístupnili novú stálu expozíciu venovanú hrobke germánskeho kniežaťa z prelomu 4. a 5. storočia. Archeologička z Archeologického ústavu (AÚ) SAV Tereza Štolcová uviedla, že návštevníci budú môcť vidieť približne 90 percent originálnych nálezov, zvyšné uchovali v špeciálnom depozitári v Nitre.



"Je to 18 rokov veľmi intenzívneho života, príprava expozície, organizácia výskumu, publikovanie, prednášanie na medzinárodných fórach, komunikácia s odborníkmi, všetko zabralo veľmi veľa času," zhodnotila Štolcová a ocenila spoluprácu s nemeckými kolegami, ktorí z veľkej časti výskum aj financovali. Riaditeľ AÚ SAV Matej Ruttkay upozornil, že ide o objav svetového významu. Nájsť z dreva vysústružené posmrtné lôžko a stôl, drevený sarkofág i máry, na ktorých niesli mŕtveho do hrobu zo začiatku doby sťahovania národov, je podľa neho unikát.



Zásluhu na tom, že sa hrobka zachovala v tak dobrom stave, mali podľa Štolcovej paradoxne aj vykrádači. "Otvorili to a nechali tak, natiekla tam voda až povrch a bez prístupu vzduchu bol rozklad minimálny. Prostredie bolo kyslejšie, zachovali sa tak viac proteínové vlákna. Celkovo koncept zachovania hrobu je fascinujúci, takýto nález v Európe nie je. Má veľmi veľkú výpovednú hodnotu o živote ľudí," objasnila. Je podľa nej aj šťastie, že sa pri výstavbe priemyselného parku hrobka nepoškodila.



Výstava, ktorá sa rozprestiera v piatich miestnostiach na celkovej ploche 460 štvorcových metrov, nesie názov Knieža z Popradu a jeho hrobka. Originály objavu doplnili vernými replikami. "Remeselníci, ktorí ich robili, boli veľmi zruční a šikovní a pomohli nám aj pri výskume. Vďaka nim sme napríklad zistili, že veľká kožená plachta, ktorú sme tam objavili, bolo puzdro na luk," upozornila Štolcová. Medzinárodný výskum preukázal, že v hrobke pochovali 22-ročného 177 centimetrov vysokého muža, ktorý pochádzal zo širšieho regiónu. Dôvodom jeho predčasného úmrtia bola zrejme hepatitída typu B.



Zakonzervovanú hrobku starú 1600 rokov objavili v Matejovciach pri výstavbe priemyselného parku v roku 2005. Nasledoval medzinárodný archeologický záchranný výskum, celkovo 12 ton organického materiálu smerovalo do špecializovaných laboratórií v nemeckom Schleswigu.



Ruttkay upozornil, že na vystavenie vzácnych exemplárov sú potrebné špeciálne vitríny s reguláciou teploty a vlhkosti. "S tým súvisia aj zvýšené náklady na energie, určite to ale stojí za to," skonštatoval. Riaditeľka múzea Magdaléna Bekessová považuje za veľkú príležitosť, výzvu a súčasne dôkaz profesionálnej partnerskej spolupráce, že prezentácia takého unikátu je možná aj v regionálnom múzeu. Stála expozícia za takmer 900.000 eur, ktorú Prešovský samosprávny kraj (PSK) zafinancoval z vlastného rozpočtu, bude podľa predsedu PSK Milana Majerského (KDH) významnou atrakciou kultúrneho turizmu v podtatranskom regióne.