Ornitológ: Poľnohospodári sa husí na poliach báť nemusia

Senné 14. januára (TASR) – Tisíce husí bieločelých zo Sibíri zimujú v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Senianske rybníky a na Zemplínskej šírave aj tento rok. Za potravou lietajú na lúky alebo oráčiny po zbere kukurice v širokom okolí. Keďže sa občas živia aj výhonkami ozimných obilnín, poľnohospodári ich zvyknú zo svojich polí plašiť. Presvedčenie farmárov, že im husi spôsobujú na úrode škodu, však ornitológovia považujú za mylné.



"Husi sa niekedy, veľmi vzácne, živia aj na týchto oziminách, odštikujú ich vzídené vrcholce. Poľnohospodári to považujú za škodu. Stáva sa to ale naozaj veľmi vzácne, podľa našich pozorovaní tvoria ich potravu zvyšky po zbere kukurice z oráčiny asi až z 90 percent," povedal pre TASR Matej Repel zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife Slovensko. Pripomenul pritom, že ak v minulosti vyháňali gazdovia husi "na pažiť", nezriedka to bola práve ozimná pšenica, ktorá je podobne ako ďalšie obilniny "vyšľachtená tráva". "Keď sa pokosí, pustí viac odnoží. Keď husi oštípali tie vrcholce, na jar bolo viac klasov a gazdovia mali väčšiu úrodu," doplnil Repel. Pripustil však, že súčasné odrody obilnín sa "môžu správať inak". Ornitológ však zároveň podotkol, že niekoľkotisícové kŕdle husí zanechajú na poliach aj nezanedbateľné množstvo trusu, ktorý je pre pôdu prospešným hnojivom.



Na dolnom Zemplíne sa však sibírskym husiam darí dobre. Oblasť medzi Senianskymi rybníkmi a Zemplínskou šíravou je ich tradičnou zastávkou na ceste na juh. V ostatných rokoch, vplyvom miernych zím, sa však región stáva aj ich trvalým zimoviskom. Podľa Repela to súvisí so skutočnosťou, že táto oblasť spĺňa tri základné podmienky pre prežitie husí v zime. "Majú tu pokoj, majú tu dostatok vodných plôch na oddych a majú tu dostatok potravy," ozrejmil.



Mokrade, ktoré sa v oblasti nachádzajú a ktoré poskytujú útočisko nielen husiam, ale i mnohým ďalším vodným druhom vtákov, sa podľa jeho ďalších slov v oblasti darí ochranárom udržiavať aj vďaka opatreniam realizovaným v rámci projektu "Obnova mokradí a ochrana vtáctva v CHVÚ Poiplie, Horná Orava a Senianske rybníky na Slovensku", ktorý finančne podporila Európska komisia a ministerstvo životného prostredia.