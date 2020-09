Orol krikľavý po rehabilitácii na v Rohanovciach mieri do Afriky

Z rehabilitačnej stanice Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Rozhanovciach 11. septembra 2020 vypustili do voľnej prírody orla krikľavého. Mláďa pochádzalo z Pienin, bolo zoslabené, predčasne opustilo hniezdo a zrejme nevedelo uloviť korisť. Na snímke Ladislav Molnár, prednosta Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat, Univerzitná veterinárna nemocnica Košice s orlom kráľovským v rehabilitačnom stredisku. Foto: TASR - František Iván

Rozhanovce 11. septembra (TASR) – Z rehabilitačnej stanice v Rozhanovciach, ktorú prevádzkuje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach, v piatok vypustili do voľnej prírody orla krikľavého. Ako TASR informovala hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková, mláďa pochádzajúce z Pienin bolo zoslabené, predčasne opustilo hniezdo a zrejme nevedelo uloviť korisť.Orlie mláďa nájdené v lesnom poraste previezli na Kliniku vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat v Univerzitnej veterinárnej nemocnici UVLF, kde možno priniesť nájdeného chráneného živočícha 24 hodín denne. Po preliečení ho transportovali do rehabilitačnej stanice.povedal prednosta kliniky Ladislav Molnár. Do voľnej prírody ho vypustili z veľkého ďatelinového poľa nad Rozhanovcami v okrese Košice-okolie, kde má orol ideálne podmienky, aby sa zorientoval, našiel korisť a vybral sa smerom na juh.Študenti univerzity v rámci klinických cvičení absolvujú výučbu aj priamo v rehabilitačnej stanici. Ročne sa tam vyliečia desiatky chránených druhov vtákov - hlavne dravcov, sov a bocianov.dodal.Podľa rektorky univerzity Jany Mojžišovej toto účelové zariadenie poskytuje pomoc dravcom, ktoré sa zranili nárazmi na elektrické vedenie, vďaka projektu Life Energia. Univerzita pripomína, že cez územie Slovenska vedie 35.000 kilometrov elektrických vedení a po zásahu prúdom alebo po náraze do elektrického vedenia zahynie každý rok najmenej 13.000 vtákov.