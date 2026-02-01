< sekcia Regióny
Ortopedické oddelenie v Poprade je presťahované
Pacienti majú na oddelení k dispozícii jedno- a dvojlôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením, ktoré poskytujú vyšší komfort a súkromie.
Autor TASR
Poprad 1. februára (TASR) - Ortopedické oddelenie s jednotkou intenzívnej starostlivosti popradskej nemocnice je už presťahované do zrekonštruovaných priestorov na treťom poschodí. Nemocnica o tom informuje na sociálnej sieti.
Presun z pôvodného siedmeho poschodia do bezprostrednej blízkosti operačných sál, ktoré oddelenie využíva na druhom a treťom poschodí, predstavuje významnú výhodu z hľadiska organizácie zdravotnej starostlivosti.
„Toto umiestnenie umožňuje rýchlejší, bezpečnejší a plynulejší presun pacientov na operačné výkony, skracuje transportné trasy a zvyšuje efektivitu práce zdravotníckeho personálu. Zároveň prispieva k lepšej koordinácii jednotlivých medicínskych procesov, čo má pozitívny vplyv na celkovú kvalitu poskytovanej starostlivosti,“ uviedol generálny riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrik.
