Súd v Banskej Bystrici vyhlásil tender na rekonštrukciu budovy Auris

Banská Bystrica 2. októbra (TASR) - Okresný súd (OS) Banská Bystrica vyhlásil tender na rekonštrukciu administratívnej budovy Auris na Rudlovskej ceste. Objekt sa má stať novým sídlom súdu, odhadované náklady na rekonštrukciu predstavujú viac ako 9,5 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - kompletná rekonštrukcia objektu na účel vybudovania nových priestorov OS v Banskej Bystrici. Plánovaná verejná práca zapadá do širšieho zámeru riešenia priestorových potrieb súdov sídliacich v Banskej Bystrici," píše sa v oznámení. Ako vyplýva zo súťažných podkladov, súčasťou projektu bude komplexná rekonštrukcia administratívnej budovy zameraná na vytvorenie vhodných priestorov pre fungovanie súdu i zníženie energetickej náročnosti objektu.



Celková predpokladaná hodnota rekonštrukcie predstavuje viac ako 9,5 milióna eur, projekt má byť hradený z plánu obnovy a odolnosti. Záujemcovia o zákazku môžu svoje ponuky predkladať do 29. októbra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena a lehota výstavby v dňoch. Termín dokončenia projektu je najneskôr do 30. mája 2026.



Budova na Rudlovskej ceste bola postavená ako administratívno-prevádzkový objekt v roku 1988. Začiatkom roka 2023 ju za 7,5 milióna eur získal do vlastníctva štát. Zámerom je budovu zrekonštruovať a vytvoriť tu sídlo OS Banská Bystrica, ktorý patrí k najväčším súdom na Slovensku. V súčasnosti súd sídli na Skuteckého ulici v centre mesta i v prenajatých priestoroch na Zvolenskej ceste. Po presťahovaní OS Banská Bystrica na Rudlovskú cestu sa má do priestorov na Skuteckého ulici presunúť nedávno zriadený správny súd.