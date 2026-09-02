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Ozbrojené sily pomáhajú so zásobovaním pitnou vodou v obci Pača
Obec Pača vyhlásila 30. augusta pre pretrvávajúce sucho a nedostatok vody mimoriadnu situáciu.
Autor TASR
Bratislava/Rožňava 2. septembra (TASR) - Ozbrojené sily (OS) SR pomáhajú so zásobovaním pitnou vodou v obci Pača v okrese Rožňava. Na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie v obci nasadili dve vozidlá T-815 s obsluhou na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. TASR o tom informoval hovorca OS SR Štefan Zemanovič.
„V nasledujúcich dňoch budú príslušníci prešovského práporu logistiky zabezpečovať doplňovanie obecných vodojemov pitnou vodou. Už počas prvých hodín nasadenia prepravili viac ako 60.000 litrov vody tak, aby bol zachovaný tlak v obecnom vodovode,“ priblížil s tým, že OS SR pomáhajú občanom aj pri živelných pohromách.
Obec Pača vyhlásila 30. augusta pre pretrvávajúce sucho a nedostatok vody mimoriadnu situáciu. V danom období boli v časti obce Velď obyvatelia bez vody niekoľko dní, obecné vodojemy boli takmer prázdne. Samospráva v tejto súvislosti o pomoc požiadala armádu.
„V nasledujúcich dňoch budú príslušníci prešovského práporu logistiky zabezpečovať doplňovanie obecných vodojemov pitnou vodou. Už počas prvých hodín nasadenia prepravili viac ako 60.000 litrov vody tak, aby bol zachovaný tlak v obecnom vodovode,“ priblížil s tým, že OS SR pomáhajú občanom aj pri živelných pohromách.
Obec Pača vyhlásila 30. augusta pre pretrvávajúce sucho a nedostatok vody mimoriadnu situáciu. V danom období boli v časti obce Velď obyvatelia bez vody niekoľko dní, obecné vodojemy boli takmer prázdne. Samospráva v tejto súvislosti o pomoc požiadala armádu.