Takmer 400 vojakov zložilo v Banskej Bystrici prísahu

Banská Bystrica 22. septembra (TASR) - Takmer 400 nových vojakov, z toho zhruba tretina vojačiek, zložilo v piatok, v Deň Ozbrojených síl (OS) SR, v Banskej Bystrici slávnostnú prísahu. Svoje rozhodnutie stať sa profesionálnymi vojakmi prejavili už počas náročného výberového konania a sedemtýždňového základného výcviku. Prísahu nasadiť zdravie a život pri obrane vlasti a svojich spoluobčanov ich v parku pod Pamätníkom SNP vyslovilo asi o desať percent menej, než začínalo.



Ako uviedol náčelník Generálneho štábu OS SR, generál Daniel Zmeko, noví vojaci budú pôsobiť v rámci útvarov po celej republike, predovšetkým naplnia tie, ktoré majú veľký operačný význam alebo sú naším záväzkom v aliančnom prostredí. Medzi nimi sú aj budúci kadeti Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, ktorých čaká päťročné štúdium. Podľa neho percento vojačiek v rámci OS SR stúpa.







"Potrebujeme komunikovať s verejnosťou, aby nám dôverovala. Musíme mať s ňou živý kontakt, pretože žijeme komplikovanú dobu, keď sme svedkami útokov, ktoré smerujú k rozdeleniu armády od občana, a tomu sa potrebujeme brániť," zdôvodnil Zmeko verejnú vojenskú prísahu. "Spojenectvo medzi občanom a občanom v uniforme je esenciálne pre fungovanie ktorejkoľvek armády. Vidíme to na Ukrajine. Ukrajinská armáda je preto taká efektívna, že má veľkú podporu občanov," dodal generál.



Podľa štátneho tajomníka ministerstva obrany Mariána Majera v poslednom roku došlo k zvýšeniu počtu vojakov približne o tisíc a v súčasnosti je naplnenosť asi 80 percent. "Záujem vstúpiť do armády bol pred tromi rokmi vysoký, ale vojnový konflikt na Ukrajine to trochu pozastavil. Pracujeme na tom, aby vojakov bolo viac, máme rozbehnutú regrutačnú kampaň. Je však dôležité, aby to nebol len nábor, ale výber tých najlepších," zdôraznil Majer.



Za posledné roky vojakov nasadzovali najmä na pomoc obyvateľom pri riešení krízových situácií ako covidová pandémia, ochrana hraníc či spoločné hliadky v súvislosti s migračnou krízou. To sú zároveň úlohy, ktoré v najbližších dňoch čakajú aj nových vojakov.



Ako Majer dodal, pracujú na tom, aby sa zvýšila atraktivita tohto povolania. Finančné odmeňovanie profesionálnych vojakov sa podarilo zvýšiť aj tento mesiac.