< sekcia Regióny
Okresný súd sa opäť zaoberá pádom diaľničného mosta na Spiši
Statička čelila obžalobe z prečinu všeobecného ohrozenia, pričom sa jej kládlo za vinu, že nesprávne naprojektovala podpernú konštrukciu na osi sedem a osem, čo malo za následok pád mosta.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 20. novembra (TASR) - Okresný súd v Spišskej Novej Vsi sa tento týždeň po dvoch rokoch opäť zaoberal prípadom pádu diaľničného mosta pri obci Iliašovce na Spiši, ku ktorému došlo na jeseň v roku 2012. Dôvodom bolo, že Krajský súd (KS) Košice zrušil rozhodnutie OS z marca 2024, ktorým spod obžaloby oslobodil nemeckú statičku Sabine H. Hovorkyňa košického krajského súdu Anna Pančurová pre TASR potvrdila, že ďalšie pojednávanie bude v januári.
„V utorok (17. 11.) sa na hlavnom pojednávaní súd zaoberal uznesením KS, ktorý zrušil rozsudok OS a prikázal mu vyhotoviť kontrolný znalecký posudok, ako aj ďalšími pokynmi, ktoré z predmetného uznesenia KS vyplynuli. Obhajoba navrhla vypočuť aj znalca z Nemecka,“ uviedla hovorkyňa. Potvrdila, že ďalšie pojednávanie je naplánované na 20. januára za účelom výsluchu znalcov.
KS po odvolaní prokurátora zrušil rozsudok OS z marca 2024, ktorým súd oslobodil spod obžaloby nemeckú statičku Sabine H. a vrátil mu vec, aby ju v potrebnom rozsahu prerokoval a rozhodol. Statička čelila obžalobe z prečinu všeobecného ohrozenia, pričom sa jej kládlo za vinu, že nesprávne naprojektovala podpernú konštrukciu na osi sedem a osem, čo malo za následok pád mosta. Tá sa bránila, že za tragédiu nemôže jej statický výpočet nosnej konštrukcie. Tvrdila, že nedostatočná bola statika podložia, za ktorú však ona nezodpovedala. Rozsudok, ktorým ju súd uznal za nevinnú, sudkyňa zdôvodnila tým, že rozsiahlym dokazovaním obžalovanej nebolo dokázané to, čo sa jej kladie za vinu. Pri tragédii z novembra 2012 prišli o život štyria robotníci a ďalší utrpeli zranenia.
„V utorok (17. 11.) sa na hlavnom pojednávaní súd zaoberal uznesením KS, ktorý zrušil rozsudok OS a prikázal mu vyhotoviť kontrolný znalecký posudok, ako aj ďalšími pokynmi, ktoré z predmetného uznesenia KS vyplynuli. Obhajoba navrhla vypočuť aj znalca z Nemecka,“ uviedla hovorkyňa. Potvrdila, že ďalšie pojednávanie je naplánované na 20. januára za účelom výsluchu znalcov.
KS po odvolaní prokurátora zrušil rozsudok OS z marca 2024, ktorým súd oslobodil spod obžaloby nemeckú statičku Sabine H. a vrátil mu vec, aby ju v potrebnom rozsahu prerokoval a rozhodol. Statička čelila obžalobe z prečinu všeobecného ohrozenia, pričom sa jej kládlo za vinu, že nesprávne naprojektovala podpernú konštrukciu na osi sedem a osem, čo malo za následok pád mosta. Tá sa bránila, že za tragédiu nemôže jej statický výpočet nosnej konštrukcie. Tvrdila, že nedostatočná bola statika podložia, za ktorú však ona nezodpovedala. Rozsudok, ktorým ju súd uznal za nevinnú, sudkyňa zdôvodnila tým, že rozsiahlym dokazovaním obžalovanej nebolo dokázané to, čo sa jej kladie za vinu. Pri tragédii z novembra 2012 prišli o život štyria robotníci a ďalší utrpeli zranenia.