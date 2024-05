Mladý muž s podozrením na intoxikáciu drogami zomrel počas prevozu

Bratislava 11. mája (TASR) - Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR prijalo v noci viacero volaní zo spoločenskej akcie vo Vlčom hrdle v Bratislave, pri ktorých bolo podozrenie na intoxikáciu drogami. Záchranku vyslali aj k 27-ročnému mužovi s poruchou vedomia a zástavou srdca. Ten však počas prevozu do nemocnice zomrel. OS ZZS o tom informovalo na sociálnej sieti.



"Tesne po tretej hodine ráno sme vyslali ambulancie rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci k 27-ročnému mužovi s poruchou vedomia a zástavou srdca. Záchranári muža úspešne zresuscitovali a transportovali do nemocnice. Počas prevozu, žiaľ, zomrel," informovalo OS ZZS.



Záchranári tiež krátko po piatej hodine ráno vyslali sanitku k 27-ročnej žene s poruchou vedomia. V ťažkom stave bola podľa ich slov transportovaná do nemocnice v Ružinove. Zároveň 28-ročnú ženu s poruchou psychiky a správania záchranári po prvotnom ošetrení transportovali do rovnakej nemocnice, dodalo OS ZZS.