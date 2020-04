Osamelí seniori si môžu objednať nákup telefonicky na mestskom úrade

Šaľa 20. apríla (TASR) – Mesto Šaľa zriadilo telefónnu linku, cez ktorú si môžu osamelí seniori nad 65 rokov zabezpečiť nákup potravín. Linka je k dispozícii v pracovné dni od ôsmej do 11. hodiny dopoludnia.



Mestský úrad bude zabezpečovať nákup raz do týždňa. „Preto záujemcov o túto službu prosíme, aby si vopred premysleli, čo konkrétne budú potrebovať nakúpiť na ďalšie dni. Nákup a rozvoz zabezpečia zamestnanci mesta,“ uviedla Dajana Hanesová z mestského úradu.



Šaľa má takmer 4000 seniorov nad 65 rokov. Radnica preto upozornila, že nemôže nakupovať potraviny pre všetkých. „Je dôležité, aby občania túto službu nezneužívali a aby ju naozaj využili len osamelí občania, ktorým nemá kto pomôcť. Ak obyvatelia mesta vedia o niekom, kto nevyhnutne potrebuje pomoc, môžu nám túto informáciu sprostredkovať a spoločnými silami pomôžeme tam, kde je to potrebné,“ dodala Hanesová.