Ošarpané stánky spred žilinskej nemocnice by mali zmiznúť

Žilina 27. januára (TASR) – Ošarpané predajné stánky na vstupe do areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline by mali odstrániť. Nemocnica uspela v súdnom spore s ich pôvodným vlastníkom, ktorý ich takmer dva roky odmieta odpratať. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa FNsP Lenka Záteková.



"Napriek rozhodnutiu súdu, žiaľ, neočakávame, že by došlo k okamžitej náprave a bývalý majiteľ by stánky hneď odpratal. Takže musíme počkať na písomné doručenie vyhotovenia rozsudku spolu s doložkami právoplatnosti a vykonateľnosti. Potom budeme môcť ďalej konať a domáhať sa vypratania pozemkov," priblížila Záteková.



V žilinskej nemocnici podľa hovorkyne veria, že sa im čo najskôr podarí ukončiť túto etapu a budú môcť pracovať na realizácii projektu novej vstupnej pasáže. "Tá bude efektná, vkusná a prinesie ľuďom praktické, ale tiež vizuálne prijateľné predajné miesta," dodala.