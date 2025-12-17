< sekcia Regióny
Osem nových elektrobusov začne v Poprade premávať od 1. januára
Bezemisné autobusy označil Danko za jeden zo základných stavebných kameňov vízie o zelenom Poprade a vianočný darček pre všetkých Popradčanov.
Autor TASR
Poprad 17. decembra (TASR) - Osem nových elektrických autobusov, ktoré v Poprade posilnia mestskú hromadnú dopravu, v stredu predstavili pred mestským úradom. Spolu s novými nabíjacími stanicami prispejú k čistejšiemu ovzdušiu, tichšej doprave a vyššiemu komfortu pre cestujúcich. Informovalo o tom mesto na svojej webstránke.
Slovenská autobusová doprava (SAD) Poprad, a. s., v úzkej spolupráci s mestom získala z eurofondov na tento účel takmer 4,6 milióna eur. Popradská MHD sa tak rozšírila o sedem autobusov Iveco Crossway LE City ZEV a jeden Rošero First. Nové elektrobusy začnú v meste premávať od 1. januára 2026.
„Mesto Poprad bude mať ako prvé na Slovensku aj nabíjacie centrum v takomto rozsahu a kvalite. Cena projektu bola 4,6 milióna eur a mesto z toho nezaplatilo ani jedno euro. Každý rok obnovujeme vozový park a sme na dobrej ceste,“ uviedol popradský primátor Anton Danko. Občanov vyzval, aby ešte viac cestovali MHD a využívali bezplatnú dopravu. „Na budúci rok preto odpustíme občanom aj poplatok súvisiaci s výrobou čipovej karty Cesta za zdravím v sume 11,50 eura,“ dodal.
Predseda Predstavenstva SAD Poprad Tomáš Troliga priblížil, že vo vozovom parku MHD je spolu 23 autobusov, z toho osem elektrobusov. „Baterky sú na vyššej úrovni, ako boli niekedy, sú predimenzované preto, aby mali bezproblémový chod. My v Poprade máme najdlhšiu linku 180 kilometrov a autobusy majú dojazd 400 kilometrov. To znamená, že autobus vie plne fungovať dva dni v týždni bez nabíjania. Za 200 minút dokážeme nabiť jeden autobus a naraz sa vie nabíjať až osem autobusov,“ vysvetlil.
