Osem obcí z okresu Michalovce chce vybudovať kanalizáciu

Michalovce 9. augusta (TASR) - Spolu osem obcí z Michalovského okresu chce vybudovať splaškovú kanalizáciu. Vyplýva to zo zámeru, ktorý Združenie obcí Čierna Voda - Uh predložilo na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladané náklady predstavujú 15,77 milióna eur.



Vybudovať plánujú splaškovú kanalizáciu a odvedenie odpadkových vôd z obcí Stretava, Palín, Senné, Zemplínska Široká, Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach, Čečehov a Stretavka, a to do už existujúcej čistiarne odpadových vôd (ČOV) v Pavlovciach nad Uhom, kde je pre danú lokalitu voľná kapacita. V uvedených ôsmich obciach žije aktuálne dokopy okolo 4800 obyvateľov.



"Nutnosť výstavby splaškovej kanalizácie v obciach je zdôvodnená potrebou ochrany podzemných a povrchových vôd pred ich znečistením splaškovými odpadovými vodami z domových žúmp, ktoré v mnohých prípadoch nie sú nepriepustné," uvádza v zámere. Výstavbou by sa malo zabezpečiť spoľahlivé a kontrolované odvádzanie a čistenie splaškových odpadových vôd do funkčnej ČOV.



Pripomína, že termíny začatia a ukončenia stavby budú závisieť od získania investičných prostriedkov a od výberu zhotoviteľa stavby verejným obstaraním. Začiatok výstavby odhaduje na jún 2024. Výstavba by mala trvať dva roky.