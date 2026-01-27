< sekcia Regióny
OSEM OPITÝCH DETÍ: Rekordérovi namerali cez dve promile
Polícia vykonala celkovo 30 dychových skúšok.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava 27. januára (TASR) - Policajti v piatok (23. 1.) večer pri kontrole mládeže v Trnave odhalili osem detí pod vplyvom alkoholu. Kontroly prebehli na viacerých miestach v meste, najmä v okolí najväčšieho nákupného centra a vybraných podnikov. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Polícia vykonala celkovo 30 dychových skúšok. „Pozitívny výsledok malo osem detí vo veku od 14 do 17 rokov. Dve 14-ročné deti nafúkali viac ako jedno promile alkoholu, u 15-ročného chlapca namerali hodnotu presahujúcu dve promile,“ ozrejmila.
Všetky prípady boli na mieste zadokumentované. Po vykonaní potrebných úkonov budú spisy postúpené príslušným obciam podľa trvalého bydliska mladistvých na ďalšie konanie. Prípadmi sa bude zaoberať aj odbor sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Počas akcie policajti zistili aj tri priestupky proti verejnému poriadku, ktoré vyriešili uložením blokových pokút. Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť tomu, kde a ako ich deti trávia voľný čas, a pripomína, že požívanie alkoholu osobami do 18 rokov je v rozpore so zákonom.
Polícia vykonala celkovo 30 dychových skúšok. „Pozitívny výsledok malo osem detí vo veku od 14 do 17 rokov. Dve 14-ročné deti nafúkali viac ako jedno promile alkoholu, u 15-ročného chlapca namerali hodnotu presahujúcu dve promile,“ ozrejmila.
Všetky prípady boli na mieste zadokumentované. Po vykonaní potrebných úkonov budú spisy postúpené príslušným obciam podľa trvalého bydliska mladistvých na ďalšie konanie. Prípadmi sa bude zaoberať aj odbor sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Počas akcie policajti zistili aj tri priestupky proti verejnému poriadku, ktoré vyriešili uložením blokových pokút. Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť tomu, kde a ako ich deti trávia voľný čas, a pripomína, že požívanie alkoholu osobami do 18 rokov je v rozpore so zákonom.