Regionálne rozvojové agentúry budú spolupracovať s Nitrianskym krajom

Nitra 11. apríla (TASR) - Zástupcovia ôsmich regionálnych rozvojových agentúr (RRA) podpísali memorandum o spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK). Jeho cieľom je zarámcovať vzájomnú spoluprácu agentúr a samosprávneho kraja pri spravodlivom rozmiestnení zdrojov Operačného programu Slovensko (OPSK) s dôrazom na verejný záujem, informovala Petra Klimo Zlatošová, podpredsedníčka Integrovanej siete RRA.



Nosnou činnosťou agentúr bude pomoc samospráve pri príprave projektov financovaných z teritoriálnej alokácie OPSK. "Cieľom kraja je, aby sa do Rady partnerstva NSK dostali len kvalitne pripravené projektové zámery zohľadňujúce verejný záujem, ktoré si vybralo územie, organizované v strategicko-plánovacích regiónoch," skonštatovala Klimo Zlatošová.



Uvedený model spolupráce by podľa jej slov mohol úspešne fungovať vo všetkých slovenských samosprávnych krajoch, ak by preň existovala podpora z úrovne štátu. "V tejto oblasti nedosahujeme žiaden pokrok. Napriek viacnásobným apelom sme sa dodnes nestretli za rokovacím stolom s predstaviteľmi rezortu, ktorý má regionálny rozvoj vo svojej kompetencii," povedala podpredsedníčka.