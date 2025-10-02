< sekcia Regióny
Osem základných škôl v pôsobnosti Trenčína navštevuje 4907 žiakov
Do nového štátneho vzdelávacieho programu, ktorý priniesla kurikulárna reforma, sa podľa hovorkyne zapojila Základná škola (ZŠ) na Kubranskej ulici.
Autor TASR
Trenčín 2. októbra (TASR) - Osem základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín navštevuje v tomto školskom roku 4907 žiakov, je to o 65 viac ako v minulom roku. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„V septembri naše školy privítali 540 prváčikov a do deviateho ročníka nastúpilo 515 budúcich stredoškolákov. Spolužiakmi slovenských detí sú aj školopovinné deti iných národností. Medzi nimi je aj 211 ukrajinských detí, ktoré pre stále nekončiacu vojnu v ich krajine našli dočasný domov v našom meste,“ doplnila hovorkyňa.
Do nového štátneho vzdelávacieho programu, ktorý priniesla kurikulárna reforma, sa podľa hovorkyne zapojila Základná škola (ZŠ) na Kubranskej ulici. Po novom už druhý školský rok vyučujú na ZŠ Hodžova. Od budúceho školského roka to už bude samozrejmosťou na každej základnej škole na Slovensku.
„V septembri naše školy privítali 540 prváčikov a do deviateho ročníka nastúpilo 515 budúcich stredoškolákov. Spolužiakmi slovenských detí sú aj školopovinné deti iných národností. Medzi nimi je aj 211 ukrajinských detí, ktoré pre stále nekončiacu vojnu v ich krajine našli dočasný domov v našom meste,“ doplnila hovorkyňa.
Do nového štátneho vzdelávacieho programu, ktorý priniesla kurikulárna reforma, sa podľa hovorkyne zapojila Základná škola (ZŠ) na Kubranskej ulici. Po novom už druhý školský rok vyučujú na ZŠ Hodžova. Od budúceho školského roka to už bude samozrejmosťou na každej základnej škole na Slovensku.