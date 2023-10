Osem žiarskych obcí žiada v súvislosti s medveďmi zmeniť legislatívu

Žiar nad Hronom 31. októbra (TASR) - Na zmenu legislatívy, v ktorej by boli ukotvené zásadné riešenia pre zaistenie bezpečnosti obyvateľov obcí, ktorí sú neustále ohrozovaní návštevami medveďa hnedého, vyzvali vládu SR a členov parlamentu starostovia ôsmich najviac postihnutých obcí okresu Žiar nad Hronom.



"Premnožený medveď a zmeny jeho správania nadobudli v poslednom období nevídané rozmery s priamym dopadom na tamojších obyvateľov," uvádzajú starostovia Trnavej Hory, Pitelovej, Ihráča, Hronskej Dúbravy, Jastrabej, Kunešova, Slaskej a Lutily.



"Situácia je dnes tak kritická, že obyvatelia sa pri pohybe obcou, pri dochádzke detí do školy, na nákup do obchodu či pri ceste do zamestnania obávajú o svoju bezpečnosť aj cez deň, pretože s medveďom sa stretávajú v intravilánoch obcí," približujú.



"Sme presvedčení, že je čas pristúpiť k adresnej regulácii problémových medveďov, žijúcich v kritických a pre ľudí nebezpečných oblastiach, podobne, ako je tomu v Chorvátsku, kde pri 1000 žijúcich jedincoch povoľujú odstrel 70 až 140 jedincov ročne, alebo v Slovinsku, v ktorom na 800 žijúcich jedincov bol povolený odstrel od 47 do 183 medveďov a aj napriek každoročnému odstrelu časti populácie tam nie je medvedia populácia ohrozená," pripomínajú.



Signatári sú si vedomí, že nie je odstrel ako odstrel. "Nepodporujeme preto odstrel medveďov, žijúcich hlboko v lesoch, ale stotožňujeme sa s názorom odborníkov, ktorí upozorňujú, že je potrebné, aby sa lov realizoval na rozhraní ľudských sídiel a jadra biotopu," dodávajú.