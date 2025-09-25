Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Osemdesiatročná žena odovzdala falošnému policajtovi 13.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Seniorke tvrdil, že jej syn mal nehodu a potrebuje 12.700 eur na zabezpečenie beztrestnosti.

Autor TASR
Horná Kráľová 25. septembra (TASR) - Neznámy podvodník pripravil 80-ročnú ženu v obci Horná Kráľová v okrese Šaľa o 13.000 eur. V stredu (24. 9.) popoludní jej telefonoval, predstavil sa ako príslušník polície. Seniorke tvrdil, že jej syn mal nehodu a potrebuje 12.700 eur na zabezpečenie beztrestnosti, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Muž uviedol, že syn má zranený jazyk a nemôže s nikým hovoriť.

Seniorka postupovala podľa pokynov podvodníka. Vzala požadovanú hotovosť, do ktorej ešte priložila ďalších 300 eur. Peniaze vložila do kabelky, ktorú dala do dekoratívneho otvoru v bráne pred jej rodinným domom.

