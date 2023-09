Jednotku kožného oddelenia v bojnickej nemocnici zrekonštruovali

Bojnice 7. septembra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach zrekonštruovala samostatnú ošetrovaciu jednotku dermatovenerologického oddelenia. Jednotka opätovne slúži pacientom od tohto týždňa. Informovala o tom nemocnica na svojom webe.



"Celá ošetrovacia jednotka sa vymaľovala, zrekonštruovali sa spoločné toalety, pribudol nový nábytok do vyšetrovne," uviedla bojnická nemocnica. Komfort pacientov podľa nej zvyšujú aj nové postele na celom oddelení.



"Rekonštrukcia ošetrovacej jednotky skvalitní a rozšíri poskytovanie zdravotníckych služieb pacientom s kožnou chorobou. Krátko po otvorení je prakticky zaplnená pacientmi so zápalovými ochoreniami infekčného, ale aj neinfekčného charakteru," skonštatoval primár kožného oddelenia Tibor Štovčík.