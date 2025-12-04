< sekcia Regióny
Oslava 80. výročia ÚĽUV-u vrcholí výstavou Jedna inšpirácia, dve cesty
Výstava bude verejnosti prístupná od 5. decembra do 29. mája 2026, v pondelok až piatok od 12.00 do 18.00 h.
Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) si tento rok pripomína 80. výročie svojho založenia. Osem desaťročí ochrany, podpory a rozvoja tradičných remesiel na Slovensku oslavuje aj výstavou Jedna inšpirácia, dve cesty. ÚĽUV 1945 - 1989. Otvoria ju vo štvrtok v priestoroch Galérie ÚĽUV na Obchodnej ulici v Bratislave. TASR o tom informovala projektová manažérka Alena Pastorková.
Spresnila, že výstavná koncepcia nadväzuje na novú publikáciu „ÚĽUV 1945 - 1989. Remeslo so značkou“ a predstavuje inštitúciu po prvý raz ako česko-slovenský príbeh. „Ponúka pohľad na tvorbu slovenských a českých dizajnérov spolupracujúcich v tomto období s ÚĽUV-om, ako aj výtvarníkov, ktorí tvorbu v inštitúcii formovali,“ uvádza zostavovateľka a editorka publikácie Zuzana Dedík Šidlíková, ktorá je zároveň kurátorkou výstavy. Poznamenáva, že produkcia v oboch krajinách, Česku a Slovensku, mala v otázke oživovania ľudovej kultúry rozdielny prístup.
Na výstave je zastúpená široká oblasť výroby, predstavuje základné materiálové a tematické skupiny - svietidlá, nábytok, návštevníci môžu obdivovať menšie produkty z dreva a prírodných pletív, keramiku, hračky, textil a odev či šperky. Rovnako sa môžu zoznámiť s výtvarníkmi, ktorí tvorbu v jubilujúcej inštitúcii formovali.
„V minulosti bola produkčná činnosť založená na spolupráci medzi výtvarníkom a remeselníkom, pričom verejné zdôrazňovanie autorstva nebolo bežné,“ hovorí Zuzana Dedík Šidlíková s tým, že prvé výstavy s menami osobností boli uvedené v Česku až v druhej polovici 60. rokov, na Slovensku dokonca o desaťročie neskôr. „Výstavný projekt tak symbolicky spláca dlh voči výtvarníkom - osobnostiam, ktoré v Česko-Slovensku ovplyvnili dizajn niekoľkých dekád, no dnes sa mnohé z nich z kolektívnej pamäti vytratili,“ dodáva kurátorka výstavy.
Okrem zbierkových predmetov ÚĽUV-u sa na nej nachádzajú aj výpožičky z Moravského zemského múzea v Brne, zo Slovenského múzea dizajnu v Bratislave, z Východoslovenského múzea v Košiciach a tiež predmety zo súkromných zbierok. Expozíciu dopĺňajú kresby, plagáty, dobové fotografie a krátke filmy zo Slovenského filmového ústavu (SFÚ).
