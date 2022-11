Oslavy 17. novembra v Nitre budú opäť pri fragmentoch Berlínskeho múru

Nitra 8. novembra (TASR) - Oslavy Dňa boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodného dňa študentstva sa budú v Nitre konať po druhý raz pri fragmentoch Berlínskeho múru. "Stretneme sa 16. novembra, v predvečer sviatku, aby sme si pripomenuli 33. výročie novembrových udalostí v roku 1989 a oslávili tento sviatok," informovala radnica.



Spomienkové stretnutie sa bude konať o 17. hodine, v parčíku pri bývalom hoteli Tatra, kde sú fragmenty Berlínskeho múra osadené. Do Nitry ich priviezol vojenský transport vlani v októbri. Stalo sa tak vďaka spolupráci mesta Nitra, Ministerstva obrany SR, Ozbrojených síl SR a nemeckého vojenského ordinariátu.



Berlínsky múr je na celom svete vnímaný ako symbol slobody a Nitra je 18. mestom, v ktorom jeho fragmenty pripomínajú zápas o slobodu. "Sme tak v exkluzívnej spoločnosti miest ako Paríž, Praha, Budapešť, New York alebo Washington," uviedol pred časom hlavný architekt Nitry Viktor Šabík. "Fragmenty múru sú vzácne tým, že sa ich reálne dotýkali ruky utečencov, ktorí sa cez múr snažili preliezť a uniknúť do slobodného sveta," doplnil Tibor Ujlacký, ktorý inicioval inštaláciu častí Berlínskeho múru v Nitre.