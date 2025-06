Oslavy 300. výročia príchodu uršulínok do Trnavy zavŕšili svätou omšou

Trnava 9. júna (TASR) - Oslavy 300. výročia príchodu sestier uršulínok do Trnavy zavŕšili v nedeľu 8. júna svätou omšou. Oslavy sa oficiálne začali 27. januára 2024 a vyvrcholili 19. októbra 2024. Predstavená Komunity sestier uršulínok v Trnave Katarína Šimalčíková spomenula významné udalosti uplynulého roka a vyjadrila tiež vďaku všetkým, ktorí ich počas jubilejného roka sprevádzali. TASR o tom informovala Júlia Kubicová z Arcibiskupského úradu v Trnave.



Hlavným celebrantom bol generálny vikár Peter Šimko. V homílii sestrám poďakoval za ich službu, ktorú vykonali v Trnave aj v spolupráci s pátrami jezuitmi. Povzbudil ich v službe, aby pokračovali v diele ich zakladateľky svätej Angely Merici aj po 300 rokoch. Na záver im poprial veľa síl, Božích milostí a darov Ducha Svätého.



Šimalčíková spomenula napríklad oficiálne otvorenie jubilea, ktoré oslávili obnovou rehoľných sľubov spolu s jubilantkou, oslavujúcou 45 rokov zasväteného života. „Na ďalší deň sme mali oslavy so zamestnancami našich škôl, koncert pre Angelu, kde naši študenti úžasným spôsobom uplatnili svoje talenty,“ uviedla.



Slová padli aj o púťach. Predstavená spomenula napríklad púť rodičov mladých mužov z komunity Cenacolo, s ktorými uršulínky už 20 rokov udržiavajú vzťah duchovného priateľstva a modlitbovej podpory. Veľkým darom bolo podľa jej slov rozhodnutie pápeža Františka udeliť privilégium získania plnomocných odpustkov na troch posvätných miestach, ktoré v Trnave patria sestrám uršulínkam.



V septembri 1724 prišlo do Trnavy päť sestier uršulínok. Ich cieľom bolo venovať sa najmä výchove a vzdelávaniu mladých dievčat. Po páde komunizmu sa do Trnavy vrátili opäť. Hneď v roku 1990 otvorili Gymnázium Angely Merici. O rok neskôr začala pôsobiť aj základná škola. Materská škola oslávila v tomto roku svoje desiate výročie.