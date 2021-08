Oslavy 77. výročia SNP sa neobídu bez niekoľkých obmedzení

Banská Bystrica 10. augusta (TASR) – Tohtoročné dvojdňové celoštátne oslavy 77. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutočnia 28. a 29. augusta, bude z dôvodu šírenia nového koronavírusu opäť sprevádzať niekoľko obmedzení. Informuje o tom na webe organizátor Múzeum SNP.



Oslavy odštartujú 28. augusta o 19.00 h koncertom banskobystrickej Štátnej opery, počas ktorého ocenia osobnosti a organizácie aktívne podporujúce činnosť Múzea SNP.



„Oficiálny program 29. augusta sa začne o 11.00 h preletom leteckej techniky Ozbrojených síl SR a pietnym aktom kladenia vencov. Slávnostné zhromaždenie otvorí hymna v podaní Reného Bošeľu a Vojenskej hudby Banská Bystrica. Okrem príhovorov oficiálnych hostí sú na programe aj krátke kultúrne vystúpenia. Ukončí ho zoskok výsadkárov,“ uvádza múzeum s tým, že oficiálna časť osláv SNP je určená len pre pozvaných hostí, priamych účastníkov Povstania, predstaviteľov diplomatických zastúpení v SR a členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. RTVS ju odvysiela v priamom prenose.



Popoludňajší program ponúkne viaceré aktivity a kultúrne vystúpenia za dodržania protiepidemiologických nariadení platných v danom období. Začína sa od 13.30 h na hlavnej tribúne pred Pamätníkom SNP. Priestory stálej expozície a kinosály múzea sú pre verejnosť sprístupnené do 18.00 h.



Po oba víkendové dni sa vodiči musia pripraviť na dopravné obmedzenia. Od 28. augusta v čase od 22.00 do 15.00 h nasledujúceho dňa bude na Kapitulskej ulici platiť zákaz zastavenia. V deň celoslovenských osláv 29. augusta od 6.00 do 15.00 h musia počítať s uzavretím ulíc Kapitulská, Švantnerova, Cikkerova a Kuzmányho.