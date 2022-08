Oslavy 78.výročia SNP sa v Dargove uskutočnili pri obnovenom pamätníku

Na snímke ľudia sa účastnia na otvorení zrekonštruovaného Pamätníka dargovských hrdinov na Dargovskom priesmyku pri príležitosti osláv 78. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v obci Košický Klečenov, okres Košice-okolie v pondelok 29. augusta 2022. Foto: TASR - Milan Kapusta

Dargov 29. augusta (TASR) - Oslavy 78. výročia Slovenského národného povstania (SNP) sa v pondelok v obci Dargov v okrese Košice uskutočnili pri obnovenom pamätníku. Pietne miesto pripomínajúce boje za oslobodenie východného Slovenska v Dargovskom priesmyku získalo podľa hovorcu Košického samosprávneho kraja (KSK) rekonštrukciou späť svoj reprezentatívny vzhľad.Pochod vďaky pri príležitosti výročia SNP zorganizoval kraj spolu so svojou kultúrnou organizáciou Centrum kultúry Košického kraja, okolitými obcami a Okresným úradom Košice-okolie. Na pietnom akte kladenia vencov pri pamätníku sa zúčastnili zástupcovia štátnej a verejnej správy, samospráv, občianskych združení, ako aj široká verejnosť.," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.Súčasťou osláv bolo symbolické odovzdanie zrekonštruovaného pamätníka oslobodenia a víťazstva do užívania verejnosti. Práce kraj realizoval od augusta 2021 do júna 2022. Celkové náklady predstavujú takmer 300.000 eur.," doplnil Trnka.V rámci osláv si organizátori pre návštevníkov pripravili bohatý program vrátane celodennej prezentácie Klubu vojenskej histórie Svoboda či expozície súčasnej modernej bojovej techniky v podaní 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov v interiéri Siene bojovej slávy.