Oslavy 80. výročia oslobodenia v L. Mikuláši budú trvať tri dni

Liptovský Mikuláš 4. apríla (TASR) - Oslavy 80. výročia oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš budú trvať tri dni. Nad mestom vyrastú zákopy, vojaci budú bojovať aj variť. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.



Program trojdňového podujatia sa začína v piatok o 15.00 h. Československá historická jednotka sa zoradí pred Gymnáziom M. M. Hodžu, okoloidúcim sa naskytne pohľad ako zo známych dobových fotografií. Vojaci s bojovou technikou sa odtiaľ presunú na Námestie osloboditeľov, kde sa uskutoční pietny akt kladenia vencov.



V sobotu (5. 4.) je pripravený program pre všetky vekové kategórie. „V okolí pamätníka na Háji Nicovô sa uskutočnia dobové boje, ktoré budú predvádzať spolky klubov vojenskej histórie, teda diváci, ktorí sa rozhodnú prísť pozrieť na tento akt, budú môcť vidieť lietadlá, bude tam bojovať 120 vojakov, budú si môcť pozrieť aj dobovú poľnú kuchyňu, v ktorej vtedy varili jedlo pre vojakov, môžu si vyskúšať aj streľbu zo zbraní so slepými nábojmi, môžu tiež prejsť po zákopoch tak, ako to bolo autentické pred 80 rokmi,“ priblížil primátor mesta Ján Blcháč.



V nedeľu 6. apríla sa v evanjelickom kostole v Iľanove uskutoční koncert Iľanovské píšťaly, účinkovať bude spevácky zbor Laeto animo.



Prístupová cesta na Háj Nicovô bude 4. a 5. apríla uzavretá, na miesto podujatia zabezpečili kyvadlovú dopravu. „Autobusy budú na Háj premávať z Rachmaninovho námestia od 8.00 do 10.30 h. Z horného parkoviska na Háji sa späť na Rachmaninovo námestie dostanete autobusom od 15.00 do 17.00 h, čas sa môže zmeniť v závislosti od počasia. Na parkovanie áut môžete využiť plochu pri budove centrály obchodného reťazca na Rachmaninovom námestí, ktoré bude riadne označené,“ dodala Nemcová s tým, že premávku počas podujatia budú usmerňovať policajti.