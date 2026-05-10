< sekcia Regióny
Oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom prinesú i vojenskú prísahu
Na vojnovom cintoríne Háj Nicovô sa o 11.00 h uskutoční pietny akt kladenia vencov, ktorý bude môcť verejnosť sledovať na LED obrazovkách v areáli akadémie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Liptovský Mikuláš 10. mája (TASR) - Areál Akadémie ozbrojených síl (AOS) M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa počas nedele stane dejiskom osláv 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Ministerstvo obrany (MO) SR v spolupráci s Úradom vlády SR a ďalšími partnermi pripravilo program pre rodiny s deťmi, zážitkové atrakcie, prezentačné a náučné stánky, ako aj gastrozónu s občerstvením. TASR o tom informoval tlačový odbor Kancelárie ministra obrany SR.
Areál akadémie bude pre verejnosť otvorený od 9.00 h. „Návštevníci si budú môcť vyskúšať rôzne aktivity v stánkoch ministerstiev a organizácií. Predstavia sa aj organizácie rezortu obrany vrátane autogramiády športovcov VŠC Dukla, prezentácie AOS či štátneho podniku Vojenské lesy a majetky. Nebudú chýbať ani regrutačné stánky Ozbrojených síl SR s informáciami o vojenskej kariére,“ uviedli z ministerstva.
Na vojnovom cintoríne Háj Nicovô sa o 11.00 h uskutoční pietny akt kladenia vencov, ktorý bude môcť verejnosť sledovať na LED obrazovkách v areáli akadémie. Háj Nicovô sa pre verejnosť sprístupní po 12.30 h. Slávnostný program s príhovormi hostí v priestoroch AOS sa začne o 13.00 h. Súčasťou programu bude od 14.30 h aj slávnostná vojenská prísaha, počas ktorej takmer 270 absolventov základného vojenského výcviku zloží svoj záväzok pred verejnosťou a rodinami.
V rámci osláv čakajú návštevníkov statické aj dynamické ukážky vojenskej techniky Ozbrojených síl SR. „Predstavia sa samohybné húfnice Zuzana 2, tanky, bojové vozidlá pechoty, pásová aj kolesová technika, ako aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk. Program obohatia zoskoky výsadkárov, prelety leteckej techniky či prezentácia špeciálnych síl. Súčasťou podujatia budú aj ukážky klubov vojenskej histórie,“ spresnili z ministerstva s tým, že deň vyvrcholí koncertom Martina Haricha a speváčky Tiny.
Pre návštevníkov prichádzajúcich autom bude k dispozícii centrálne záchytné parkovisko na ceste II/584 medzi obcami Pavčina Lehota a Demänová. Kyvadlová autobusová doprava bude zabezpečená práve z centrálneho parkoviska v Pavčinej Lehote k akadémii a späť a z autobusovej stanice v Liptovskom Mikuláši k akadémii a späť. Autobusy budú premávať v 15-minútových intervaloch od 8.45 do 18.00 h.
MO SR v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) zabezpečilo počas nedele pre účastníkov oficiálneho programu osláv 81. výročia víťazstva nad fašizmom bezplatnú vlakovú dopravu do Liptovského Mikuláša a späť z akéhokoľvek miesta na Slovensku. Cestujúci získajú cestovný lístok v pokladniciach ZSSK alebo priamo vo vlaku po uvedení hesla podujatia „Chráňme si mier“. Lístok im vydajú bez poplatku za servis.
Organizátori vyzývajú návštevníkov, aby prichádzali s dostatočným časovým predstihom, keďže vstup do areálu bude podliehať bezpečnostnej kontrole vrátane kontroly batožiny. „Rezort obrany si vyhradzuje právo rozhodnúť o vstupe s predmetmi, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo narušiť priebeh podujatia. V prípade odmietnutia kontroly nebude návštevník vpustený do areálu. Odporúča sa priniesť si len nevyhnutné veci, aby sa proces kontroly urýchlil,“ upozornili z MO SR.
Areál akadémie bude pre verejnosť otvorený od 9.00 h. „Návštevníci si budú môcť vyskúšať rôzne aktivity v stánkoch ministerstiev a organizácií. Predstavia sa aj organizácie rezortu obrany vrátane autogramiády športovcov VŠC Dukla, prezentácie AOS či štátneho podniku Vojenské lesy a majetky. Nebudú chýbať ani regrutačné stánky Ozbrojených síl SR s informáciami o vojenskej kariére,“ uviedli z ministerstva.
Na vojnovom cintoríne Háj Nicovô sa o 11.00 h uskutoční pietny akt kladenia vencov, ktorý bude môcť verejnosť sledovať na LED obrazovkách v areáli akadémie. Háj Nicovô sa pre verejnosť sprístupní po 12.30 h. Slávnostný program s príhovormi hostí v priestoroch AOS sa začne o 13.00 h. Súčasťou programu bude od 14.30 h aj slávnostná vojenská prísaha, počas ktorej takmer 270 absolventov základného vojenského výcviku zloží svoj záväzok pred verejnosťou a rodinami.
V rámci osláv čakajú návštevníkov statické aj dynamické ukážky vojenskej techniky Ozbrojených síl SR. „Predstavia sa samohybné húfnice Zuzana 2, tanky, bojové vozidlá pechoty, pásová aj kolesová technika, ako aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk. Program obohatia zoskoky výsadkárov, prelety leteckej techniky či prezentácia špeciálnych síl. Súčasťou podujatia budú aj ukážky klubov vojenskej histórie,“ spresnili z ministerstva s tým, že deň vyvrcholí koncertom Martina Haricha a speváčky Tiny.
Pre návštevníkov prichádzajúcich autom bude k dispozícii centrálne záchytné parkovisko na ceste II/584 medzi obcami Pavčina Lehota a Demänová. Kyvadlová autobusová doprava bude zabezpečená práve z centrálneho parkoviska v Pavčinej Lehote k akadémii a späť a z autobusovej stanice v Liptovskom Mikuláši k akadémii a späť. Autobusy budú premávať v 15-minútových intervaloch od 8.45 do 18.00 h.
MO SR v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) zabezpečilo počas nedele pre účastníkov oficiálneho programu osláv 81. výročia víťazstva nad fašizmom bezplatnú vlakovú dopravu do Liptovského Mikuláša a späť z akéhokoľvek miesta na Slovensku. Cestujúci získajú cestovný lístok v pokladniciach ZSSK alebo priamo vo vlaku po uvedení hesla podujatia „Chráňme si mier“. Lístok im vydajú bez poplatku za servis.
Organizátori vyzývajú návštevníkov, aby prichádzali s dostatočným časovým predstihom, keďže vstup do areálu bude podliehať bezpečnostnej kontrole vrátane kontroly batožiny. „Rezort obrany si vyhradzuje právo rozhodnúť o vstupe s predmetmi, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo narušiť priebeh podujatia. V prípade odmietnutia kontroly nebude návštevník vpustený do areálu. Odporúča sa priniesť si len nevyhnutné veci, aby sa proces kontroly urýchlil,“ upozornili z MO SR.