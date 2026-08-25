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Oslavy Dňa baníkov v Handlovej ponúknu i jazdy banským vláčikom
Súčasťou podujatia budú v tento deň i jazdy banským vláčikom do Hornonitrianskeho banského skanzenu a späť, a to od 8.00 do 12.00 h.
Autor TASR
Handlová 25. augusta (TASR) - Tohtoročné Regionálne oslavy Dňa baníkov (RODB) ponúknu i jazdy banským vláčikom. Podujatie sa uskutoční v piatok (28. 8.) a sobotu (29. 8.), jeho súčasťou bude už tradične kultúrny program, pietny akt kladenia vencov, slávnostná svätá omša a banícky jarmok. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Oslavy sa začnú v piatok popoludní pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku obetiam banských nešťastí na hornej Nitre na mestskom cintoríne, pokračovať budú hudobným programom na Námestí baníkov, ako i slávnostnou svätou omšou venovanou obetiam banských nešťastí v Kostole sv. Kataríny. V programe RODB sa predstaví Kali a Peter Pann, Janko Kulich a Kolégium, Moja reč, Poison Candy, podujatie ponúkne i dídžeja.
Hudobný program v sobotu bude patriť vystúpeniam BB Country, Bojnickej kapely, Entropy, The Kreins, Alana Murina, Michal David revival, Checkpoint a DJ LilJohna.
Súčasťou podujatia budú v tento deň i jazdy banským vláčikom do Hornonitrianskeho banského skanzenu a späť, a to od 8.00 do 12.00 h. Predseda Handlovského baníckeho spolku Vladimír Podoba podotkol, že pôjde o malú ochutnávku baníckeho podzemia v Handlovej, ktoré si od otvorenia skanzenu začiatkom júla pozrelo už 1000 návštevníkov.
„Ako baníci sprievodcovia, aj ako baníci technici sprevádzame návštevníkov do podzemia, kde prehliadka trvá dve až tri hodiny. Aktuálne máme rezervácie takmer do konca septembra. Na oslavy sme si nevedeli predstaviť, že by sme aspoň trošku nedopriali ľuďom a deťom sa odviesť. Preto ďakujeme baniam, že aj napriek tomu, že vstup je trochu komplikovaný z dôvodu stále prebiehajúcich prác v bývalom areáli baní, súhlasili a my sa môžeme tešiť na najmä žiarivé očká našich detí, ktoré si sadnú do banských vagónikov,“ uzavrel Podoba.
Súčasťou Baníckeho jarmoku budú stánky s tovarom a občerstvením, ako i kolotoče, ktoré budú v prevádzke po oba dni konania podujatia.
Oslavy sa začnú v piatok popoludní pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku obetiam banských nešťastí na hornej Nitre na mestskom cintoríne, pokračovať budú hudobným programom na Námestí baníkov, ako i slávnostnou svätou omšou venovanou obetiam banských nešťastí v Kostole sv. Kataríny. V programe RODB sa predstaví Kali a Peter Pann, Janko Kulich a Kolégium, Moja reč, Poison Candy, podujatie ponúkne i dídžeja.
Hudobný program v sobotu bude patriť vystúpeniam BB Country, Bojnickej kapely, Entropy, The Kreins, Alana Murina, Michal David revival, Checkpoint a DJ LilJohna.
Súčasťou podujatia budú v tento deň i jazdy banským vláčikom do Hornonitrianskeho banského skanzenu a späť, a to od 8.00 do 12.00 h. Predseda Handlovského baníckeho spolku Vladimír Podoba podotkol, že pôjde o malú ochutnávku baníckeho podzemia v Handlovej, ktoré si od otvorenia skanzenu začiatkom júla pozrelo už 1000 návštevníkov.
„Ako baníci sprievodcovia, aj ako baníci technici sprevádzame návštevníkov do podzemia, kde prehliadka trvá dve až tri hodiny. Aktuálne máme rezervácie takmer do konca septembra. Na oslavy sme si nevedeli predstaviť, že by sme aspoň trošku nedopriali ľuďom a deťom sa odviesť. Preto ďakujeme baniam, že aj napriek tomu, že vstup je trochu komplikovaný z dôvodu stále prebiehajúcich prác v bývalom areáli baní, súhlasili a my sa môžeme tešiť na najmä žiarivé očká našich detí, ktoré si sadnú do banských vagónikov,“ uzavrel Podoba.
Súčasťou Baníckeho jarmoku budú stánky s tovarom a občerstvením, ako i kolotoče, ktoré budú v prevádzke po oba dni konania podujatia.