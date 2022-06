Oslavy dňa detí potrvajú v Múzeu špeciálneho školstva celý týždeň

Levoča 1. júna (TASR) - Oslavy Medzinárodného dňa detí (MDD) potrvajú v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči celý týždeň. Od stredy až do 7. júna sa tam budú deti vzdelávať a zároveň spoznávať svet nepočujúcich a nevidiacich. Vedúca múzea Štefánia Petreková uviedla, že návštevníkov čaká zaujímavé "stretnutie s inakosťou", ale aj množstvo zábavy.



"Tak ako hravosť, zábava a nové poznatky patria k detstvu, tak k tomuto múzeu patrí interaktivita, vzdelávanie a originálne zážitky. Našim cieľom je tento týždeň ukázať, aké možnosti vzdelávania majú hluchoslepí žiaci. Je to možnosť, ako lepšie pochopiť ich svet, ktorý vnímajú bez zraku a sluchu. Zároveň je to pre deti príležitosť stať sa vnímavejšími a osvojiť si základné komunikačné zručnosti hluchoslepých," ozrejmila Petreková.



Už druhý rok oslávia deň detí spolu s predškolákmi a žiakmi prvých ročníkov všetkých základných škôl v meste Levoča, vrátane špeciálnych. "Náš zážitkovo-vzdelávací program o hluchoslepom dievčatku Helen a ďalšie zaujímavé aktivity tentoraz prilákali skutočne veľa škôl. Z MDD sa tak u nás razom stane rovno Týždeň detí v zážitkovom múzeu," dodáva vedúca.



Múzeum počas celého roka navštevujú nielen školské skupiny, ale aj rodiny s deťmi, často aj mladšími ako šesť rokov. Lektorované prehliadky sa podľa Petrekovej vždy prispôsobia návštevníkovi. "Svet vzdelávania zdravotne postihnutých, ale aj ten bežný, môžu u nás spoznávať cez historické exponáty, repliky, nadrozmerné modely ľudského ucha a oka a ďalšie interaktívne prvky," objasnila.



Na Slovensku sa MDD oslavuje od polovice 20. storočia. Myšlienka sviatku vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, v súčasnosti ho oslavujú krajiny v rôzne dni. Je charakterizovaný ako deň svetového bratstva a porozumenia medzi deťmi. "A o porozumení hovorí aj každá z aktivít nášho múzea, o porozumení nášho sveta, ale aj sveta tých, ktorí ho vnímajú cez určitý hendikep, no možno o to intenzívnejšie," upozornila Petreková s tým, že bližšie informácie o programovej ponuke či otváracích hodinách nájdu záujemcovia na webovej stránke múzea a na sociálnych sieťach.