Oslavy Dňa mesta Košíc aj tento rok ponúknu desiatky podujatí
Hlavným dňom osláv je 7. máj, keď centrum mesta okrem iného ožije dobovým sprievodom rytierov a pripravený je aj ceremoniál udeľovania mestských ocenení či galakoncert.
Autor TASR
Košice 24. apríla (TASR) - Oslavy Dňa mesta Košice ponúknu aj tento rok desiatky rôznych podujatí. Oslavy oficiálne potrvajú od stredy (29. 4.) do 10. mája. Úvodným podujatím bude však už v nedeľu (26. 4.) slávnostné otvorenie novej sezóny Košickej detskej historickej železnice. Informovalo o tom vedenie mesta na piatkovej tlačovej konferencii.
„Máme pripravených viac ako 80 aktivít. Od veľmi veľkých cez stredné až po malé sprievodné,“ priblížil šéf oddelenia kultúry na košickom magistráte Richard Herrgott s tým, že 32. ročník osláv oficiálne odštartujú na Hlavnej ulici v stredu o 17.00 h v spolupráci s asociáciou združujúcou dídžejov a hudobných producentov Slovenska.
V ďalších dňoch nebude chýbať obľúbená vodná šou plavidiel známa ako Košické Benátky, tanečná šou Tanec v meste, folklórne vystúpenia a pripravené budú napríklad i cirkusové dielne. „Košice budú žiť žonglovaním, hudbou, kultúrou, sprievodmi, svetlami. Košičania sa budú môcť pozrieť do električkového depa a májové dni odštartuje Spievajúca fontána,“ doplnil primátor Jaroslav Polaček s tým, že naplánovaný je aj polmaratón, tenisový turnaj či plávanie v olympijskom bazéne za symbolické vstupné.
Dňa 9. mája zas verejnosti plánujú predstaviť zrekonštruovanú vyhliadkovú vežu Hradová. Pri tejto príležitosti chystajú otváraciu šou Hudba v lese.
Polaček pre TASR uviedol, že z mestského rozpočtu je na oslavy Dňa mesta Košice vyčlenených 75.000 eur. Viaceré podujatia pripravili v spolupráci s mestskými časťami, mestskými podnikmi a ďalšími partnermi. Súčasťou osláv bude už tradične aj stretnutie historických vozidiel Cassovia Retro či festival USE THE C!TY.
Deň mesta Košice sa viaže na udalosť zo 7. mája 1369, keď kráľ Ľudovít Veľký udelil mestu historicky prvú erbovú listinu. Stalo sa tak vôbec prvýkrát v dejinách, keď niektorý z európskych panovníkov udelil erb mestu. Táto skutočnosť sa stala v roku 1995 základom pre vznik osláv. Ich tohtoročný kompletný program je zverejnený na webovej stránke www.denmestakosice.sk.
