Oslavy Dňa mesta Košice odštartujú v nedeľu, ponúknu desiatky podujatí

Košice 23. apríla (TASR) - Tohtoročné oslavy Dňa mesta Košice ponúknu každý deň od nedele (27. 4.) do 11. mája rôzne kultúrne, spoločenské či športové akcie. Dokopy je naplánovaných okolo 60 hlavných a sprievodných podujatí. Budú bezplatné a polovica z nich bude interaktívna. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovalo vedenie mesta Košice.



Oslavy odštartujú na Košickej detskej historickej železnici úvodnými jazdami parnou historickou súpravou. Do programu sa po rokoch vráti aj hraný prepad vláčika. Ako skonštatoval vedúci referátu kultúry magistrátu Richard Herrgott, každoročne radia do programu podujatia, ktoré majú Košičania radi a sú určené pre všetky vekové kategórie. Či už ide o slávnostný ceremoniál spojený s verejným odovzdávaním ocenení, obľúbené Košické Benátky, Rušňoparádu či Cassovia retro.



Spresnil, že medzi účinkujúcimi nebudú chýbať ani známe mená ako skupina Peter Bič Projekt, ktorá vystúpi na Galakoncerte Dňa mesta, Robo Papp, ale aj tanečné a hudobné skupiny či viac ako 20 folklórnych súborov.



Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že počas osláv chcú tiež odprezentovať, čo sa v Košiciach podarilo a kam mesto smeruje. Na pondelkové (28. 4.) stretnutie vedenia mesta s verejnosťou nadviaže i prehliadka priestorov Historickej radnice.



Slávnostné spustenie Spievajúcej fontány v sprievode tanečného a hudobného vystúpenia je naplánované na 1. mája. „Zároveň robíme v týchto dňoch všetko preto, aby sme 1. mája mohli otvoriť aj našu zoologickú záhradu, ktorá je momentálne zatvorená z dôvodu preventívnych opatrení súvisiacich s nákazou slintačky a krívačky,“ dodal Polaček.



Na Hlavnej ulici chcú v rámci osláv napríklad otvoriť i novú stálu expozíciu Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Súčasťou osláv bude aj multižánrový festival USE THE C!TY. Do centra mesta v rámci svojho 17. ročníka prinesie netradičné formy kultúry a umenia. „Košičania sa môžu tešiť na živú hudbu, módnu prehliadku, rôzne vystúpenia pouličných umelcov a aj na tohtoročnú novinku - živé sochy,“ dodáva magistrát na svojej webovej stránke.



Deň mesta Košice sa viaže na udalosť zo 7. mája 1369, kedy kráľ Ľudovít Veľký udelil mestu historicky prvú erbovú listinu. Stalo sa tak vôbec prvýkrát v dejinách, keď niektorý z európskych panovníkov udelil erb mestu. Táto skutočnosť sa stala v roku 1995 základom pre vznik osláv.



Ich tohtoročný program je zverejnený na webovej stránke www.denmestakosice.sk.