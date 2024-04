Oslavy Dňa mesta Košice pokračujú Lesníckym dňom

Košice 28. apríla (TASR) - Oslavy Dňa mesta Košice pokračujú v nedeľu Lesníckym dňom v priestoroch amfiteátra v areáli Košického hradu, ako aj otvorením riadnej sezóny vyhliadkovej veže Hradová. Vstup na ňu bude počas dňa bezplatný. Informujú o tom Mestské lesy Košice (MLK) na sociálnej sieti.



"Lesní pedagógovia z MLK pripravia zážitkové aktivity lesnej pedagogiky určené predovšetkým pre deti. Hravou, názornou formou sa budú môcť dozvedieť zaujímavosti o lese a vyskúšať si svoju šikovnosť," uvádzajú s tým, že aktivity Lesníckeho dňa potrvajú od 10.00 do 15.00 h. Program o 11.00 h spestrí tanečné vystúpenie a ukážky školy ľudového tanca v podaní detského folklórneho súboru Železiarik.



Oficiálne otvorenie riadnej sezóny vyhliadkovej veže je naplánované o 13.00 h. Počas nedele, teda od 10.00 do 18.00 h, bude vstup na vežu pre verejnosť bezplatný.



Oslavy Dňa mesta Košice sa začali v sobotu (27. 4.) a potrvajú do 17. mája. Celkovo ponúknu takmer 70 hlavných a sprievodných podujatí.