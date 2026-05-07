Oslavy Dňa mesta Košice pokračujú sprievodom rytierov aj galakoncertom
Vyvrcholením štvrtkového programu bude večerný galakoncert na Hlavnej ulici pred historickou budovou Národného divadla Košice a Spievajúcou fontánou.
Autor TASR
Košice 7. mája (TASR) - V Košiciach pokračujú oslavy Dňa mesta bohatým kultúrnym aj spoločenským programom. Súčasťou štvrtkového programu bude aj tradičný sprievod rytierov na Hlavnej ulici či slávnostný ceremoniál s udeľovaním mestských ocenení. Informovalo o tom mesto Košice.
Dopoludňajší program doplní súťažná prehliadka amatérskych divadelných súborov Divadelné Košice Jozefa Adamoviča. Program osláv bude pokračovať popoludní sprievodom rytierov na Hlavnej ulici, ktorý bude tradičnou pozvánkou na slávnostné vztyčovanie mestskej vlajky a ceremoniál udeľovania verejných ocenení. V Historickej radnici primátor mesta odovzdá čestné občianstva, Ceny mesta Košice, Ceny primátora mesta Košice a plakety primátora mesta Košice.
Večer v Múzeu Vojtecha Löfflera otvoria vernisáž Jana Saudeka. Futbalový turnaj hráčov do 13 rokov, medzinárodný mládežnícky turnaj Memoriál Jozefa Kopejtka, odštartuje o 19.00 h otváracím ceremoniálom.
Vyvrcholením štvrtkového programu bude večerný galakoncert na Hlavnej ulici pred historickou budovou Národného divadla Košice a Spievajúcou fontánou. Hudobno-tanečný program bude venovaný hitom skupiny The Beatles v podaní skupiny The Backwards.
Oslavy budú pokračovať aj v ďalších dňoch. V piatok (8. 5.) sa na Hlavnej ulici uskutoční 22. ročník medzinárodného stretnutia historických vozidiel Cassovia Retro a na Verejnom cintoríne sa bude konať pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Sobota (9. 5.) prinesie komentované prehliadky nového električkového depa Dopravného podniku mesta Košice aj večerné otvorenie zrekonštruovanej Vyhliadkovej veže Hradová spojené s hudobnou a svetelnou šou.
Deň mesta Košice sa viaže na udalosť zo 7. mája 1369, keď kráľ Ľudovít Veľký udelil mestu historicky prvú erbovú listinu. Stalo sa tak vôbec prvýkrát v dejinách, keď niektorý z európskych panovníkov udelil erb mestu. Táto skutočnosť sa stala v roku 1995 základom pre vznik osláv. Ich tohtoročný kompletný program je zverejnený na webovej stránke www.denmestakosice.sk.
