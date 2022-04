Oslavy dňa mesta odštartujú v Košiciach dídžejmi aj svetelnou párty

Košice 29. apríla (TASR) – Podujatím Košice (DJ´s) On Air a svetelnou párty odštartujú v piatok oslavy Dňa mesta Košice. Tohtoročná otváracia show sa začne na Hlavnej ulici o 17.00 h. V centre mesta pribudol aj trh tradičných remesiel, ktorý rovnako ako oficiálny program osláv potrvá do 8. mája. Košický magistrát pripomenul, že oslavy sa po dvoch rokoch konajú bez obmedzení pre pandemické opatrenia.



Hudobný program budú mať v piatok na starosti známi aj začínajúci profesionálni dídžejovia. „V prostredí štyroch rohov hrajúcej fontány budú postavené malé pódiá, na ktorých sa budú spoločne mixovať tie najväčšie svetové hudobné hity doplnené o domáce hudobné vystúpenia," uvádza mesto na svojej webovej stránke s tým, že vrcholom dňa bude ďalšia premiéra. „Pôjde o veľký sprievod svetiel, lámp a lampiónov Hlavnou ulicou Košická svetelná párty od Dolnej brány po koniec Hlavnej ulice a späť s dvomi tanečnými zastávkami pri hrajúcej fontáne,“ dodáva.



V poradí 28. ročník osláv Dňa mesta Košice ponúkne približne 50 hlavných a sprievodných akcií. Počas najbližšieho víkendu bude napríklad v mestskom parku rekonštrukcia bitiek a ukážky života zo 14. až 16. storočia, sprievod rytierov či folklórne stavanie mája. Nedeľa (1. 5.) sa bude tradične niesť otvorením letnej sezóny Detskej železničky či zoo, ale aj podujatím Tanec v meste. To sa po vlaňajšej premiére na Košickom hrade, kde sa konalo z dôvodu pandémie, opäť vráti do centra mesta.



Deň mesta Košice pripadá na 7. mája. Oslavy sa viažu na udalosť z roku 1369, keď kráľ Ľudovít Veľký udelil mestu historicky prvú erbovú listinu. Podľa magistrátu vtedy vôbec prvýkrát v dejinách niektorý z európskych panovníkov udelil erb mestu. Tento fakt sa stal v roku 1995 základom vzniku osláv, ktoré sa pre záujem verejnosti z pôvodného jedného dňa rozšírili na poldruha týždňa.



Bližšie informácie o programe tohtoročných osláv sú zverejnené na webovej stránke mesta.