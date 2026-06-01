Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. jún 2026Meniny má Žaneta
< sekcia Regióny

Oslavy MDD v Banskej Bystrici sa presúvajú do Robotníckeho domu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Malí oslávenci sa aj napriek zmene miesta môžu tešiť na vystúpenie tanečného štúdia Brishka, čítanie Borisa Kováča, dvojicu Smejko a Tanculienka i legendárnu bábku menom Mr. Barti.

Autor TASR
Banská Bystrica 1. júna (TASR) - Oslavy Medzinárodného dňa detí (MDD) v Banskej Bystrici, ktoré sa v pondelok mali pôvodne konať v parku pod Pamätníkom SNP, sa z dôvodu nepriaznivého počasia presúvajú do Robotníckeho domu. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

„Pre deti budú od 15.30 h pripravené tvorivé dielne, sadenie kvetov s pracovníkmi Záhradníckych a rekreačných služieb i maľovanie na tvár. Turistický vláčik Neusohl Express bude premávať na trase Robotnícky dom - Námestie SNP,“ uviedla hovorkyňa.

Odchody z Námestia SNP pred Robotnícky dom sú o 16.00, 16.30, 17.00 a 17.30 h. Malí oslávenci sa aj napriek zmene miesta môžu tešiť na vystúpenie tanečného štúdia Brishka, čítanie Borisa Kováča, dvojicu Smejko a Tanculienka i legendárnu bábku menom Mr. Barti.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?