Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 29. máj 2026Meniny má Vilma
< sekcia Regióny

Oslavy MDD v Žiari nad Hronom sa uskutočnia v kaštieli a jeho parku

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vstupy do kaštieľa budú počas oboch dní prebiehať každých 15 minút v skupinách po 30 osôb, preto organizátori odporúčajú kúpiť si vstupenky online vopred.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 29. mája (TASR) - Tohtoročné oslavy Medzinárodného dňa detí (MDD) sa v Žiari nad Hronom uskutočnia vo vynovenom biskupskom kaštieli a jeho priľahlom parku. Ako informovala hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková, kaštieľ bude počas víkendu 6. a 7. júna patriť deťom, rozprávkam aj strašidlám.

„Pri príležitosti 780. výročia mesta Žiar nad Hronom sa celomestské oslavy MDD uskutočnia prvýkrát práve v biskupskom kaštieli,“ uviedla s tým, že kým sobota bude v kaštieli patriť strašidlám, nedeľa zase rozprávkam.

Vstupy do kaštieľa budú počas oboch dní prebiehať každých 15 minút v skupinách po 30 osôb, preto organizátori odporúčajú kúpiť si vstupenky online vopred. Zábavu si v nedeľu najmenší užijú aj v priľahlom parku, kde stretnú rozprávkové bytosti a zažijú penovú párty.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen Siene slávy a majster sveta

Blanár: Indický premiér Módí v polovici júna navštívi Slovensko

J. Šumichrast: Poľnohospodárske škody musí riešiť komplexne najmä EÚ

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú