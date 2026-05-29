Oslavy MDD v Žiari nad Hronom sa uskutočnia v kaštieli a jeho parku
Vstupy do kaštieľa budú počas oboch dní prebiehať každých 15 minút v skupinách po 30 osôb, preto organizátori odporúčajú kúpiť si vstupenky online vopred.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 29. mája (TASR) - Tohtoročné oslavy Medzinárodného dňa detí (MDD) sa v Žiari nad Hronom uskutočnia vo vynovenom biskupskom kaštieli a jeho priľahlom parku. Ako informovala hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková, kaštieľ bude počas víkendu 6. a 7. júna patriť deťom, rozprávkam aj strašidlám.
„Pri príležitosti 780. výročia mesta Žiar nad Hronom sa celomestské oslavy MDD uskutočnia prvýkrát práve v biskupskom kaštieli,“ uviedla s tým, že kým sobota bude v kaštieli patriť strašidlám, nedeľa zase rozprávkam.
Vstupy do kaštieľa budú počas oboch dní prebiehať každých 15 minút v skupinách po 30 osôb, preto organizátori odporúčajú kúpiť si vstupenky online vopred. Zábavu si v nedeľu najmenší užijú aj v priľahlom parku, kde stretnú rozprávkové bytosti a zažijú penovú párty.
