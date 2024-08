Oslavy Povstania v Brezne po 15 rokoch opäť oživí Polmaratón SNP

Brezno 31. augusta (TASR) - Mesto Brezno sa pri príležitosti osláv 80. výročia SNP rozhodlo po 15 rokoch opätovne oživiť tradíciu Polmaratónu SNP. Regionálne oslavy Povstania do mesta v sobotu prinesú aj slávnostný a kultúrny program, ale tiež dopravné obmedzenia. Na sociálnej sieti o tom informovala samospráva.



"Regionálne oslavy otvorí udalosť, ktorá spomienku na SNP v Brezne dlho sprevádzala. Mesto obnovuje tradíciu Polmaratónu SNP a nadviaže na úspešné a bohato obsadené ročníky z 80-tych a 90-tych rokov minulého storočia. Bežcov odštartujú o 10.00 h na námestí, pričom ich čaká šesť okruhov na nádhernej mestskej trati s minimálnym prevýšením," uviedlo mesto na svojej webovej stránke.



Pietna spomienka a slávnostné kladenie vencov sa v Brezne uskutoční o 10.30 h pri soche Partizána a pomníku vojenského dôstojníka Samuela Sekurisa. Popoludní sa na breznianskom námestí bude konať slávnostný program s príhovormi, po ktorom budú až do večerných hodín nasledovať hudobné vystúpenia.



Regionálne oslavy 80. výročia SNP si v Brezne vyžiadajú i dopravné obmedzenia spojené najmä s organizáciou bežeckých pretekov. Do 13.00 h bude uzatvorená Rázusova a Šrámkova ulica, Nábrežie Dukelských hrdinov, ulice Fraňa Kráľa a Boženy Nemcovej aj južná časť námestia. "Ďalšie ulice v meste budú mať regulovanú dopravu a obmedzený vjazd a výjazd podľa situácie na trati," priblížilo mesto s tým, že medzi 13.00 a 15.00 h bude z dôvodu konania pietneho aktu obmedzená doprava na námestí Gen. M. R. Štefánika.